المرصد السوري: 30 مجزرة راح ضحيتها 745 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية خلال 48 ساعة

وطن: قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان نحو 30 مجزرة راح ضحيتها 745 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية وقعت خلال 48 ساعة الماضية.

ووصف ما يجري بأنها "عملية تطهير عرقي".

وقال ان "المطلوب الآن أن يكون هناك دور للعقل بوقف هذه المجازر بشكل كامل وفوري ومحاكمة من قام بارتكابها ومن قام بنهب وحرق المنازل".

واضاف "ارتكبوا هذه الجرائم على أساس طائفي، في دمسرخو بريف اللاذقيه كان هناك محاولات من الأجانب لدخولها يريدون تنفيذ مجزرة بحق العلويين إلا أن هناك اشتباك مع الأمن العام من أجل منع تقدمهم باتجاهها، هناك أعداد كبيرة من العلويين دخلوا إلى قاعدة حميميهم ليحتموا بها خوفا من مغول العصر."