جيش الاحتلال يجري مناورة مفاجئة للتعامع مع اقتحام القواعد العسكرية

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن جيش الاحتلال بدأ مناورة مفاجئة في عدد من القواعد، بهدف اختبار الجاهزية ضد أي عملية اقتحام .

وقال موقع "واينت" إنه "تحت إشراف رئيس الأركان اللواء إيال زامير، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اختبارا مفاجئا لفحص جاهزية قواته للتعامل مع سيناريوهات اقتحام القواعد والمواقع، بما في ذلك في المناطق الأمنية الأمامية".

ووفق المتحدث باسم الجيش، فإن التمرين سيحاكي، من بين أمور أخرى، سيناريوهات اقتحام قاعدة رامات ديفيد من عدة اتجاهات في وقت واحد، في سيناريو مفاجئ.

ولفت المتحدث إلى أن التمرين سيشهد تحركات نشطة لقوات الأمن والقوات الجوية، كما ستسمع أصوات انفجارات في المنطقة.

وأفادت موقع "واينت" بأن مراقب الجيش سيجري زيارة مفاجئة في قطاع القيادة الشمالية، تحت إشراف رئيس الأركان.

وتهدف الجولة التفتيشية المفاجئة إلى فحص الجاهزية والانضباط العملياتي والروتين العملياتي لوحدات في قطاع القيادة الشمالية.

وكان زامير قال في وقت سابق إن "الحرب قد تستأنف في أي لحظة، ويجب هزيمة حماس"، معتبرا أن "الجيش الإسرائيلي لم ينفذ مهمته في السابع من أكتوبر".