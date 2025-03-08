الاحتلال يشن حملات مداهمة في قلقيلية وطولكرم ورام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث شنت عمليات مداهمة في قريتي عسلة وعزبة الطبيب وبلدة عزون بمحافظة قلقيلية، إضافة إلى اقتحامات أخرى في مناطق متعددة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي عسلة وعزبة شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت في منطقتي "الخط" و"الواد"، دون أن تُسجل أي اعتقالات.

كما أضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم بلدة عزون من المدخل الشمالي الرئيسي دون تنفيذ مداهمات أو اعتقالات.

في الوقت ذاته، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة قلقيلية، حيث نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند المدخل الشرقي للمدينة، وقام بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات الركاب، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

من جانب آخر، أشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال تواصل التنغيص على حياة المواطنين من خلال الاعتقالات والاقتحامات اليومية، بالإضافة إلى نصب الحواجز العسكرية في مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابين في ضاحية ذنابة شرق طولكرم. وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال نشر فرق مشاة في شوارع وأحياء الضاحية، حيث أوقف المركبات ودقق في هويات المواطنين، خاصة الشبان، وقام بالاعتداء على عدد منهم بالضرب قبل أن يعتقل الشابين ناصر عزات طبيخ ومحمد شبراوي، من سكان مخيم نور شمس.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعترضت مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، وأجبرت طاقمها على المغادرة بعد تفتيش المركبة.

في نفس السياق، نشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث أجرت مداهمات للمنازل وتفتيشها، في حين نصبت حاجزًا عسكريًا على شارع نابلس الواصل بين المخيمين، وأوقفت المركبات وفتشت ركابها.

كما شهدت بلدة كفرعين شمال غرب رام الله اقتحامًا من قبل قوات الاحتلال، التي أعاقت حركة المركبات، دون أن تُسجل اعتقالات.

وفي غرب سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين وسط إطلاق قنابل الصوت، بينما نصبت حاجزًا عسكريًا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت وأوقفت المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية.

تستمر قوات الاحتلال في تصعيد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون الانتهاكات اليومية لحقوقهم.