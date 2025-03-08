مقررة أممية.. "إسرائيل تمارس نفس العنف في الضفة الغربية كما في غزة"

وطن: قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن سكان الضفة الغربية يواجهون نفس العنف الذي يعاني منه أهل قطاع غزة، مؤكدة أن "إسرائيل" تواصل تطبيق سياساتها القمعية في كلا المنطقتين.

وأضافت المقررة أن "إسرائيل تفعل في الضفة الغربية ما فعلته في غزة"، في إشارة إلى عمليات التوسع الاستيطاني وفرض القيود على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضحت أن "إسرائيل تحاول السيطرة على ما تبقى من أرض فلسطين"، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي إطار تأكيدها على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين، دعت المقررة الأممية إسرائيل إلى "الالتزام بالقانون الدولي" والابتعاد عن انتهاك حقوق الفلسطينيين، محذرة من أن هذه الممارسات تتسبب في تفاقم المعاناة الإنسانية.

كما طالبت المقررة "إسرائيل" بعدم "حرمان الناس من الصلاة" في الأماكن المقدسة، مشيرة إلى القيود المفروضة على الفلسطينيين في الوصول إلى المساجد والكنائس في الأراضي المحتلة.

وأكدت على أن "الفلسطينيين جربوا المقاومة ولجؤوا إلى المنظمات الدولية" بعد أن فشلت جميع محاولات الحصول على حقوقهم عبر القنوات المحلية، منتقدة المجتمع الدولي على تقاعسه في "وقف اعتداءات إسرائيل المستمرة".

وشددت المقررة على أنه "لا حق لأحد بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يقرر مصيره في إطار الحق في تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي.