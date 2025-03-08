حماس: "إسرائيل" ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة

وطن: حمّلت حركة حماس، اليوم السبت، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار المستمر على قطاع غزة، الذي دخل يومه السابع على التوالي.

وفي بيانٍ رسمي، أكدت حماس أن "حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تواصل إمعانها في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني".

وأضافت الحركة أن الحصار أدى إلى التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، مما يزيد معاناة السكان في القطاع المحاصر.

كما شددت حماس على أن "تداعيات هذه الجريمة لا تقتصر على قطاع غزة فقط، بل تشمل أيضاً أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، الذين يعانون من نفس التضييق والحرمان من الغذاء والدواء والرعاية".

وطالبت الحركة الدول العربية والأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية".

في سياق آخر، رفض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الخطة التي أعدّتها مصر بشأن غزة، والتي كانت قد حصلت على تأييد الزعماء العرب في وقتٍ سابق من الشهر الجاري. وعلق مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على الخطة قائلاً: "هناك العديد من الميّزات المقنعة في الخطة، وهناك حاجة إلى مناقشات إضافية بشأنها".

وأضاف أنه "رغم ذلك، لا تلبي الخطة تطلّعات ترامب"، الذي اقترح في وقت سابق فكرة نزوح جماعي للفلسطينيين إلى مناطق أخرى مثل الأردن ومصر بعد انتهاء الحرب.