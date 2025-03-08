حكومة صنعاء: القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لاستئناف العمليات البحرية ضد الاحتلال

وطن: بارك مجلس وزراء حكومة صنعاء اليمنية، اليوم السبت، "الإعلان التاريخي المسؤول لقائد أنصار الله بمنح مهلة مدتها 4 أيام للوسطاء لدخول المساعدات إلى قطاع غزّة".

وأكّد بيان صادر عن مجلس وزراء حكومة صنعاء أنّ "القوات المسلحة اليمنية في أتمّ الجاهزية لاستئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي كواجبٍ ديني وأخلاقي".

وحيّا البيان "النهج الإنساني الحكيم والشجاع للحوثي في إسناد الأشقاء في قطاع غزة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى".

وشدد على أنّ "الإعلان جاء في سياق الموقف الأخوي المبدئي لليمن قيادة وحكومة وشعباً في إسناد المظلومين في غزة الذين تعرضوا وما يزالون لخذلان الأنظمة العربية خاصة المطبعة منها وتواطؤها مع العدو وخططه الإجرامية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

كما حمّل البيان "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية وكافّة التداعيات الأخرى الناجمة عن عدم رفع الحصار عن أبناء غزّة وعدم إدخال المساعدات لهم".

كذلك، طالب "الشعوب العربية والإسلامية بالقيام بواجبها الديني والإنساني والأخلاقي في دعم إخوانهم المظلومين في غزّة، ومد يد العون لهم بمختلف الوسائل الممكنة".

وأمس الجمعة، أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، عن منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام، مؤكداً أنه "إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده".