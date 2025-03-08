إصابات في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، بأن مستوطنين مسلحين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المسافر، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا أهالي تجمع "وادي جحيش" في المسافر، بمن فيهم أطفال ونساء، بالتزامن مع موعد الإفطار واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض عرف من بينهم إبراهيم النواجعة الذي تم الاعتداء عليه بالهراوات، مضيفا أن المستوطنين اقتلعوا عددا من الأشجار في المنطقة.

وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد احتجزت المواطن أحمد خالد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء رعيه الأغنام قرب مسكنه في خربة قواويص بمسافر يطا.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1705 اعتداءات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم خلال شهر شباط الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1475 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات نابلس بـ 300 اعتداء، والخليل بـ 267 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 263 اعتداء.