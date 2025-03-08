كهرباء غزة: 519 يومًا والقطاع محروم من التيار

وطن: قالت شركة الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، إن قطاع غزة محروم لليوم الـ519 من التيار الكهربائي، ما شكّل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضافت شركة الكهرباء، أن انقطاع التيار عن القطاع تسبب بتحديات يواجهها المواطنون في مختلف الأماكن.

وأوضحت: "انقطاع الكهرباء أدى إلى تراجع خطير في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تعمدت "إسرائيل" تدمير البنية التحتية في قطاع غزة وتدمير المولدات الرئيسية في أنحاء القطاع لا سيما في المستشفيات.