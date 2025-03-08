رسوم جرافيتي مؤيدة لفلسطين تُغطي منتجع ترامب في اسكتلندا

وطن: تمكن أعضاء من منظمة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن) من تنفيذ عملية كتابة عبارات ورسوم جرافيتي مؤيدة لفلسطين على جدران منتجع تيرنبري للجولف المملوك للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اسكتلندا. وقد لاقت هذه الرسومات اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

الرسومات، التي طُليت باللون الأحمر على جدران المبنى الملحق بالملعب، تضمنت عبارات مثل: "غزة حرة" و"فلسطين حرة"، إضافة إلى جمل إهانة موجهة إلى الرئيس الأمريكي. كما ظهرت عبارة "غزة ليست للبيع" على إحدى المساحات الخضراء داخل ملعب الجولف.

وفي تعليق لها على الحادث، قالت منظمة "العمل من أجل فلسطين" عبر حسابها على موقع "إكس": "بينما يحاول ترامب التعامل مع غزة باعتبارها من ممتلكاته، عليه أن يعلم أن ممتلكاته ليست بعيدة عن أيادينا".

في المقابل، أعلنت شرطة اسكتلندا أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، حيث أوضح متحدث باسم الشرطة أنه تم تلقي بلاغ حول تعرض ملعب الجولف والمبنى الملحق له لأضرار الساعة 4:40 صباحًا يوم السبت، 8 مارس 2025، وأن التحقيقات جارية في الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول خطط الولايات المتحدة للاستيلاء على قطاع غزة بعد دعوته لتهجير أهالي القطاع وإعادة توطينهم في دول أخرى مثل مصر والأردن. ترامب كان قد وصف غزة بأنها "قد تصبح ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تطويرها، كما أشار إلى إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمارها.

وكان المخطط الأمريكي لتهجير فلسطينيي غزة قد قوبل برفض قاطع من دول مجاورة مثل مصر والأردن، بالإضافة إلى اعتراضات من عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية.