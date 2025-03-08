حريق ضخم في مخازن مواد تموينية في شارع النصر غرب غزة

وطن: اندلع حريق ضخم بمخازن تحتوي على مواد تموينية، مساء اليوم السبت، في شارع النصر غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني ، إن طواقم الإطفاء لا تزال تحاول السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية في شارع النصر غربي مدينة غزة.

وأكد أنه تم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى في محاولة لمحاصرة الحريق قبل تمدده لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور للمكان كإجراء احترازي.

وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة النيران والدخان، من المخازن المشتعلة، فيما تحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق، بمعدات قليلة، بسبب تدمير الاحتلال لمعظم مركباته.

ودمَّر جيش الاحتلال كلياً وجزئياً خلال حرب الإبادة ما نسبته 85% من مركبات الجهاز، إذ استهدف 61 مركبة من إجمالي 72 مركبة متنوعة ما بين: مركبات إطفاء وإنقاذ، وتدخل سريع، ومركبات إسعاف.