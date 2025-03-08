قوات الاحتلال تعتقل صحفيا من باحات المسجد الأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، الصحفي أحمد جلاجل من باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، يوم الأربعاء الماضي، الصحفي جلاجل من منزله في حي الثوري، وقت الإفطار، واقتادته إلى أحد مراكزها في بلدة جبل المكبر، وأخضعته للتحقيق عدة ساعات قبل أن تفرج عنه.

ويواصل الاحتلال استهدافه للصحفيين في القدس عبر الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد عن المسجد الأقصى، وذلك على خلفية عملهم الصحفي أو بذريعة التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي