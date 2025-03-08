عدوان الاحتلال مستمر على الضفة الغربية: هدم منازل واعتقالات للفلسطينيين

وطن: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الـ41 على التوالي، ولليوم الـ28 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية، ومداهمات للمنازل، وإطلاق النار على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات قوات الاحتلال دفعت، اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية في اتجاه مدينة طولكرم ومخيماتها، حيث نشرت آلياتها وفرق المشاة في الشوارع والأحياء، وقامت بتمركزات في محيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان المحليين.

وقالت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، فيما سُمِع دوي انفجارات متقطعة في أنحاء المدينة والمخيمات. وقد تركزت العمليات العسكرية في محيط المخيمين، حيث تم استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي، مما أسفر عن إصابات واعتقالات.

وقامت قوات الاحتلال بنصب كاميرات مراقبة فوق أسطح المنازل التي استولت عليها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، حيث واصلت إجراءات التفتيش والاحتجاز بحق السكان المحليين. في مخيم طولكرم، اجتاحت قوات الاحتلال المخيم وطاردت الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم لتفقد ممتلكاتهم.

التحركات العسكرية وتدمير الممتلكات:

استمرت قوات الاحتلال في تجريف الأراضي وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، خصوصاً في شارع نابلس الذي يربط بين المخيمين. كما أجبرت العائلات على مغادرة منازلها تحت تهديد السلاح، في وقتٍ شهد فيه المخيم دماراً كبيراً في البنية التحتية، حيث تعرضت المنازل للهدم والتخريب والحرق.

في مخيم نور شمس، تواصل قوات الاحتلال حصار المخيم، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية أكثر من 28 منزلاً خلال أسبوع، في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية للمخيم وشق طرق جديدة. كما استمر تدمير المنازل في حارة المنشية.

اقتحام نابلس وبيت لحم:

في وقتٍ متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من الجهة الغربية، حيث داهمت بناية سكنية قرب مفرق زواتا، وقامت بتكسير محتويات منزل عائلة صنوبر. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال انتشر بكثافة في محيط جامعة القدس المفتوحة وأحياء إسكان الصيادلة والمعاجين، وسط تفتيشات شاملة في المنطقة التي تشهد اقتحامات متكررة منذ أسابيع.

الهجوم على ممتلكات الفلسطينيين:

وفي الخليل، هاجم مستوطنون ممتلكات المواطنين في مسافر يطا، وذلك بحماية من قوات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في المنطقة.

وتستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، حيث تُسجل انتهاكات يومية تشمل الاعتقالات، التجريف، والاعتداء على الممتلكات، في وقتٍ يواجه فيه المواطنون حملات تصعيدية تهدد حياتهم ومنازلهم.