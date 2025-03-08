إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اعتقلت شابا عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بيت أمر ودوار صافا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، وعولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم أحمد سامي صبارنة (23 عاما) من داخل محل عمه الذي يعمل فيه ببيع الخضار والفواكه على "مثلث الطربيقة"، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب صبارنة بالضرب المبرح أثناء اعتقاله، واقتادوه إلى معسكر داخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر.

وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات يومية من قبل الاحتلال، كما يعمل جنود الاحتلال على إعاقة حركة المركبات عند دوار صافا.