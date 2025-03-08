الاحتلال يجرف أراضي في مادما جنوب نابلس

وطن: شرعت جرافات الاحتلال، اليوم السبت، بعملية تجريف أراضٍ في قرية مادما الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال شرعت في تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في القرية، واقتلعت العديد من أشجار الزيتون بالقرب من الطريق الاستيطاني، في خطوة وصفها الأهالي بأنها تهديد مباشر لأراضيهم وسبل عيشهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت سكان القرية قبل نحو أسبوع بالاستيلاء على هذه الأراضي، تمهيدًا لتنفيذ خطط استيطانية جديدة في المنطقة.

وتعاني قرية مادما من ممارسات الاحتلال المستمرة، حيث تشهد المنطقة محاولات متواصلة للاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يعرض مئات العائلات لخطر فقدان أراضيها التي تشكل مصدر رزقها الرئيسي.