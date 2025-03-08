حماس: جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار مستمرة والمؤشرات إيجابية

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى أن المؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.

وأضاف القانوع في تصريحاته أن حركة حماس "جاهزة لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا"، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه. كما أكد أن "وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ الأمس يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وضمان إلزام الاحتلال بتطبيق مخرجات القمة العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، التي عقدت في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، أكدت في بيانها الختامي على "الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ الاتفاق بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع".

كما تبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة على مدار خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، دون أن تشمل تهجير الفلسطينيين من القطاع. إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة قد أعلنتا رفضهما لهذه الخطة، وأكدا تمسكهما بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في ذات السياق، أعلنت مصر الجمعة عن وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث "إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة" ودفع المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية. وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها أن "اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس، والاتصالات مع الجانبين الأميركي والقطري، تهدف إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية".

وأوضحت الهيئة أن "الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق". كما أشارت إلى أن مصر تجري اتصالات مع الأطراف كافة لضمان سرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة.

يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا قد انتهت في مطلع آذار/ مارس الجاري، بينما تنصل الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب. وفي خطوة تصعيدية، أغلق الاحتلال مجددًا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، مما أثار قلقًا واسعًا حول استخدام الاحتلال للتجويع كأداة ضغط على حماس.

إضافة إلى ذلك، يهدد الاحتلال باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى تشمل العودة إلى الحرب في حال عدم استجابة حماس لمطالبها، في وقت يشهد فيه القطاع أزمات إنسانية كبيرة بسبب الحصار والعدوان المستمر.