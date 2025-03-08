غزة: استشهاد 24 صحافية جراء غارات ورصاص الاحتلال خلال الحرب

وطن: قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، السبت، إن جيش الاحتلال قتل 24 صحافية فلسطينية أثناء حرب الإبادة التي شنها على القطاع. وأكد معروف أن القتل تم بشكل متعمد، حيث لم يشفع لهن كونهن نساء، كما لم تحمهن حصانة الصحافة أمام آلة الحرب الإسرائيلية.

وأوضح معروف في بيان صحفي أن الصحافيات الفلسطينيات قتلن أثناء تغطيتهن للعدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن هذه الجرائم تمت على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك تجاهلًا واضحًا لحقوق الصحافيين.

وأكد معروف أن استهداف الصحافيين يعد جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن قتل الصحافيات هو بمثابة محو آخر لمظاهر الحياة في غزة التي تعيش تحت الاحتلال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي، حيث نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أرقامًا مأساوية تكشف عن حجم المعاناة التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات نتيجة العدوان المستمر.

وفقًا للتقارير، فقد استشهدت 12,316 امرأة فلسطينية منذ بداية الحرب، بينما ترك العدوان 13,901 أرملة و17,000 أم فقدت أبناءها. كما يعاني أكثر من 50,000 امرأة حامل من ظروف صحية قاسية بسبب نقص الرعاية الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت 2,000 امرأة وفتاة لإصابات جسدية خطيرة تسببت في إعاقات دائمة.

وأفادت التقارير أيضًا بأن العشرات من النساء تعرضن للاعتقال في سجون الاحتلال، حيث تم توثيق تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة.

في ختام بيانه، دعا معروف المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وخاصة النساء الصحافيات، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والدولية.