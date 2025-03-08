إطلاق شبكة "قادمات" لتعزيز دور المرأة العربية في القيادة وصنع القرار

وطن: انطلاقًا من الإيمان العميق بقدرات المرأة العربية وأهمية دورها في الحياة السياسية والقيادية وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، اعلن عن تأسيس شبكة "قادمات"، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ودعم جهود التغيير الإيجابي في المجتمعات العربية.

وتم اطلاقها بمشاركة 55 قيادة نسائية بارزة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب نخبة من العلماء والخبراء الدوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وبرلمانيات وعضوات مجالس محلية وأكاديميات.

وتهدف شبكة "قادمات" الى عزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية من خلال العمل على زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار وضمان حصولهن على فرص متكافئة في الحياة السياسية، وتمكينها وبناء القدرات عبر تطوير المهارات القيادية للنساء العربيات وتوفير فرص تبادل الخبرات والشراكات العربية لضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة.

كما سلطت الشبكه الضوء على إنجازات القيادات النسائية وإبراز دور المرأة في المجال السياسي والمجتمعي، لتكون نموذجًا ملهمًا للأجيال القادمة، مشرة الى إزالة الحواجز أمام المشاركة السياسية من خلال السعي لإصلاحات تشريعية وإجراءات تدعم مشاركة المرأة، وحمايتها من العوائق القانونية والثقافية والمجتمعية، ومكافحة العنف ضد النساء في المجال العام.

وتضم شبكة "قادمات" العضوية التأسيسية للشبكة برلمانيات، وعضوات مجالس محلية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، وناشطات، وأكاديميات، وخبيرات مستقلات في منطقة جنوب البحر المتوسط ( MENA Region)، يعملن معًا لبناء بيئة سياسية أكثر شمولية تدعم النساء للوصول إلى مواقع القيادة والتأثير. وعن فلسطين المهندسة أريج عاصي رئيسة بلدية بيت لقيا عضو تأسيسي في الشبكة (قادمات) للقياديات العربية، بالاضافة الى عضو بلدية البلدية السيدة جهاد زهور .

ولفتت الى انه من المتوقع أن تمثل "قادمات" محطة هامة في المشهد السياسي العربي والفلسطيني مع إطلاقها، تضع "قادمات" حجر الأساس لمستقبل تكون فيه المرأة العربية في مواقع القيادة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها، سعيًا نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

بيان صحفي حول إطلاق شبكة "قادمات" للقياديات العربيات كما وصل وطن:

اليوم 8 مارس 2025

شهدت الساحة العربية اليوم حدثًا بارزًا مع الإطلاق الرسمي لشبكة "قادمات" للقياديات العربيات، عبر حفل افتراضي أُقيم على منصة "زووم"، بمشاركة 55 قيادة نسائية بارزة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب نخبة من العلماء والخبراء الدوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وبرلمانيات وعضوات مجالس محلية وأكاديميات.

حظيت فكرة تأسيس الشبكة بإشادة واسعة من المشاركات، حيث عوّل الجميع على الدور المتوقع لها في المرحلة القادمة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التدريب والتمكين القيادي للمرأة العربية على كافة المستويات.

البيان التأسيسي لشبكة "قادمات"

المقدمة:

انطلاقًا من الإيمان العميق بقدرات المرأة العربية وأهمية دورها في الحياة السياسية والقيادية، تم الإعلان عن تأسيس شبكة "قادمات"، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ودعم جهود التغيير الإيجابي في المجتمعات العربية.

رؤية الشبكة:

تسعى "قادمات" إلى بناء شبكة قوية تضم القيادات النسائية العربية، وتوفر منصة للدعم والتعاون وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في المجالين السياسي والمجتمعي.

أهداف الشبكة:

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية من خلال العمل على زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار وضمان حصولهن على فرص متكافئة في الحياة السياسية.

تمكين المرأة وبناء القدرات عبر تطوير المهارات القيادية للنساء العربيات وتوفير فرص تبادل الخبرات والشراكات العربية لضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة.

تسليط الضوء على إنجازات القيادات النسائية وإبراز دور المرأة في المجال السياسي والمجتمعي، لتكون نموذجًا ملهمًا للأجيال القادمة.

إزالة الحواجز أمام المشاركة السياسية من خلال السعي لإصلاحات تشريعية وإجراءات تدعم مشاركة المرأة، وحمايتها من العوائق القانونية والثقافية والمجتمعية، ومكافحة العنف ضد النساء في المجال العام.

العضوية التأسيسية:

تضم العضوية التأسيسية للشبكة برلمانيات، وعضوات مجالس محلية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، وناشطات، وأكاديميات، وخبيرات مستقلات في منطقة جنوب البحر المتوسط ( MENA Region)، يعملن معًا لبناء بيئة سياسية أكثر شمولية تدعم النساء للوصول إلى مواقع القيادة والتأثير. وعن فلسطين المهندسة أريج عاصي رئيسة بلدية بيت لقيا عضو تأسيسي في الشبكة (قادمات) للقياديات العربية، بالاضافة الى عضو بلدية البلدية السيدة جهاد زهور .

من المتوقع أن تمثل "قادمات" محطة هامة في المشهد السياسي العربي والفلسطيني مع إطلاقها، تضع "قادمات" حجر الأساس لمستقبل تكون فيه المرأة العربية في مواقع القيادة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها، سعيًا نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

معًا، نحو مستقبل مشرق للمرأة العربية في القيادة وصنع القرار!