جمعية إيخيليا للأغوار تنشر تقريراً حول حادثة سرقة أغنام من قبل المستوطنين في الأغوار الوسطى

وطن: تعرض مساء أمس السبت تجمع رأس العوجا في الأغوار الوسطى لاعتداء منظم نفذه نحو 200 مستوطن، في تصعيد خطير لاستهداف المزارعين الفلسطينيين.

حيث بدأت الهجمة عند الساعة العاشرة مساءً واستمرت حتى الساعة الثانية فجرًا، حيث قام المستوطنون بسرقة أعداد كبيرة من الأغنام والماشية، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات. كما شهدت الحادثة اعتقال المواطن سليمان داود طريف زايد (49 عامًا) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل الخسائر:

وأسفرت عملية السطو عن خسائر جسيمة طالت عدداً من المزارعين في المنطقة، حيث بلغت حصيلة الأغنام والخراف المسروقة 1,500 رأس، إلى جانب سرقة حمارين وثمانية كلاب. وفيما يلي قائمة بالمزارعين المتضررين وحجم خسائرهم:

- سليمان داود طريف زايد: 400 رأس من الأغنام، حمار، وأربع كلاب.

- نايف داود طريف زايد: 250 رأسًا من الأغنام.

- عطا داود طريف زايد: 170 رأسًا من الأغنام.

- جبرين حسين داود زايد: 350 رأسًا من الأغنام.

- هاني عطا داود زايد: 70 رأسًا من الأغنام.

- صدام حسين داود زايد: 60 رأسًا من الأغنام.

- موسى حسين عبيات: 200 رأس من الأغنام، إضافة إلى خراف، وحمار، وأربع كلاب.

تفاصيل الحادثة:

بدأت الجريمة عند الساعة العاشرة مساءً، حيث تسلل المستوطنون إلى المنطقة وبدأوا بتنفيذ اعتداءاتهم على المزارعين وممتلكاتهم. واستمرت العملية حتى الساعة الثانية فجرًا، حيث تم الاستيلاء على المواشي واقتيادها بعيدًا. لم يقتصر الهجوم على السرقة، بل تخلله اعتداءات جسدية وتدمير ممتلكات المزارعين، مما يزيد من معاناتهم في ظل الانتهاكات المستمرة.

وفي ضوء هذا الاعتداء، تؤكد جمعية إيخيليا للأغوار على ضرورة فتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم قانونيًا، وتعزيز الحماية الأمنية للمزارعين في تجمع رأس العوجا والمناطق المجاورة، اضافة الى توثيق الأضرار وتعويض المتضررين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ودانت جمعية إيخيليا للأغوار هذا الاعتداء السافر، مؤكدة دعمها للمزارعين الفلسطينيين في نضالهم اليومي للحفاظ على أراضيهم وحقوقهم في وجه التهديدات المتواصلة.