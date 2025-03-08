لبنان: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الجنوب

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن الغارة المعادية على سيارة في خربة سلم في الجنوب أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

بدوره، أكدت مصادر لبنانية، أنّ الاحتلال استهدف، بطائرة مسيّرة، سيارة في المنطقة الواقعة عند أطراف بلدتي الجميمجة والصوانة، جنوبي لبنان، مشيراً إلى ارتقاء شهيد.

يأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في خرقٍ متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وانتهاء مهلة انسحاب "جيش" الاحتلال من القرى الحدودية بعد التمديد في الـ18 من شهر شباط/فبراير 2025.

وليل أمس الجمعة، شنّ جيش الاحتلال عدداً من الغارات العنيفة على قرى وبلدات متفرّقة جنوبي لبنان، إذ استهدف وادي زبقين والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وبيت ياحون.

إضافة إلى ذلك نفّذ الاحتلال غارات في محيط نهر الليطاني في أطراف العيشية، وعند الوادي بين بلدتي أنصار والزرارية، واستهدف أيضاً منطقتي تبنا قرب بلدة البيسارية، والحمدانية بين بلدتي كفروة وعزة.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش اللبناني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان، براً وبحراً وجواً، إلى جانب استمرار احتلاله أراضيَ لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية.

وحذّر الجيش اللبناني، في بيان، من أنّ "إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدّد استقرار البلاد، وينعكس سلباً على أمن المنطقة"، مشيراً إلى أنّه "يتنافى تماماً مع اتفاق وقف إطلاق النار".