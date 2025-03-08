مستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا والجيش يعتقل 3 مواطنين

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم السبت، المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل ثلاثة مواطنين.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين هاجموا المواطنين وممتلكاتهم، وأطلقوا مواشيهم في مزروعات المواطنين وقرب منازلهم، في قرية خلة الضبع بمسافر يطا.

وأضاف: أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، وأبعدوهم عن مزارعهم، فيما تدخل جيش الاحتلال لحماية المستوطنين، وشرع بعمليات تفتيش بالقرية واعتقل ثلاثة مواطنين بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب هم: محمد بدوي دبابسة، وعامر علي الدبابسة، وشقيقه جابر.