الاحتلال يحتجر صحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي ويعرقل عملهم

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من الصحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت صحفيين أثناء عملهم وتغطيتهم لحصار آليات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، ومحاولتهم اقتحام ساحة المستشفى، حيث منعتهم من العمل وأجبرتهم على المغادرة.

وكانت قوات الاحتلال، نشرت آلياتها العسكرية أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، والقت قنابل غاز سامة باتجاه ساحته الرئيسية.

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه ال47، مخلفا 30 شهيدا، وعشرات الاصابات والمعتقلين.