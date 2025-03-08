مراجعة T4Trade: وسيط مؤثر يلبي احتياجات جميع المتداولين

T4Trade هي وسيط للفوركس وعقود فروقات عبر الإنترنت تعمل من سيشيل. ستساعدك مراجعة T4Trade على فهم خدمات وعروض الوسيط، مما يتيح لك أن تقرر ما إذا كان يناسبك كشريك تداول أم لا.

معلومات عامة ونبذة عن التداول

تأسست T4Trade في عام 2022، وهي تتميز بموقع إلكتروني حديث وسهل الاستخدام بفضل تصميم بسيط وتنظيم منطقي. وفق مراجعة T4Trade، يوفر الوسيط أكثر من 300 أداة تداول تغطي الفوركس، الأسهم، المؤشرات، والسلع، بالإضافة إلى إمكانية تداول العقود الآجلة، وهو أمر نادر بين الوسطاء

يتوفر نوعان من الحسابات، مع فروق أسعار ثابتة أو متغيرة. وهناك أيضًا خيار حساب Cent، والذي يحدد عملتك بالسنت الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الوسيط المتداولين درجة أعلى من التحكم في استراتيجيتهم من خلال السماح لهم باستخدام رافعة

مالية مرنة.

توفر الشركة ثلاث إصدارات مختلفة من منصة ميتاتريدر 4 (MT4)؛ المنصة الطرفية، والويب، والجوال. وعلاوة على ذلك، يمكن للمتداولين الوصول إلى ميزات التداول الاجتماعي والعمل كمتابع أو مزود استراتيجية في منصة TradeCopier.



إضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأدوات التعليمية والميزات الإضافية التي سنستعرضها لاحقًا في مراجعتنا.



مراجعة T4Trade - الأمان والثقة

تحمل T4Trade ترخيصًا في نطاق اختصاصها وتطبق سياسة الفصل بين أموال العملاء، مما يضمن حماية أموالهم حتى في

السيناريوهات غير المتوقعة. بصفتها وسيط عالمي، توفر دعمًا متعدد اللغات على مدار 24/5 لمساعدة المتداولين على حل أي مشكلات بسرعة.

تعتمد T4Trade إجراءات أمان متقدمة تشمل التشفير والمصادقة الثنائية لضمان حماية الحسابات. كما يضم موقعها قسمًا مخصصًا لتوعية المستخدمين حول أمان الحسابات، يقدم نصائح حول الحماية من الاحتيال والتصيد الاحتيالي، ويشرح كيفية التحقق من هوية الوسيطة عند التواصل.

إضافة إلى ذلك، تتمتع T4Trade بحضور نشط على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز تفاعلها مع المجتمع ويوفر قناة اتصال مباشرة مع المستخدمين. كما أن تقييماتها العالية على Trustpilot والمنصات الأخرى تعزز من مصداقيتها. على الرغم من أنها أقل أهمية من ميزات الأمان الأخرى في مراجعة T4Trade، إلا أننا نجد أنه من المطمئن أن لديها حسابات نشطة، كما أن تقييماتها العالية عبر موقع Trustpilot وغيره من المواقع الإلكترونية التي يقيّم فيها المستخدمون مصداقيتها تدعم هذه الفكرة.



التسجيل في T4Trade

عملية التسجيل بسيطة، حيث لا تتطلب الخطوات الأولية سوى المعلومات الشخصية الأساسية (الاسم، ومعلومات الاتصال، والموقع، وتاريخ الميلاد). في الشاشة الأولية، يمكنك أيضًا اختيار نوع حساب التداول، وعملة الأساس، والرافعة المالية. يمكن للمتداولين أيضًا الاختيار من بين مكافآت إيداع بنسبة 20%، 40%، أو 100% على إيداعك الأول. تصاحب هذه المكافآت شروط محددة،

ومن الضروري قراءتها قبل اختيار خيارك المفضل. لا يمكن سحب مكافآت الإيداع.

لضمان أمان المستخدمين، تعتمد T4Trade إجراءات KYC (اعرف عميلك) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قد يُطلب من المتداولين تقديم مستندات شخصية لإثبات هويتهم (بطاقة هوية حكومية) ومحل إقامتهم (فواتير الخدمات).



T4Trade: مراجعة خيارات الحسابات

تتيح T4Trade حسابًا تجريبيًا مجانيًا بالكامل، مما يسمح للمتداولين بتجربة المنصة باستخدام أموال افتراضية. بالنسبة للحسابات الحقيقية، يمكن البدء بإيداع لا يقل عن 50 دولارًا، مما يتيح الوصول إلى كافة الخدمات التي تم نسلط الضوء عليها في مراجعة T4Trade. تقدم الوسيطة 3 مستويات للحسابات الحقيقية، والتي يمكن تحقيقها بناءً على حجم الإيداع:

● Standard



● Premium



● Privilege

تقدم المستويات الأعلى فروق أسعار أقل، لذا فهي أفضل لأداء التداول. وكما ذكرنا، هناك أيضًا حساب السنت، الذي يحدد السنت الأمريكي كعملة أساس، بدلاً من اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي. لا توجد عمولات على الصفقات على أي نوع من أنواع الحسابات.

جميع الحسابات الحقيقية (باستثناء السنت) تأتي أيضًا مع الاختيار بين فروق الأسعار المتغيرة والثابتة. ويعتمد هيكل السبريد الأفضل إلى حد كبير على استراتيجية التداول، ولكن بشكل عام من الجيد توفر هذه المرونة والقدرة على الاختيار.



ما هي الأسواق المالية التي توفرها T4Trade؟

كما هو مذكور في مراجعتنا، T4Trade هي وسيط فوركس وعقود الفروقات، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول:

- الفوركس (العملات الرئيسية والثانوية والغريبة)

- المعادن الفورية (الذهب والفضة والبلاتين)

- المؤشرات (EU50Cash، US30Cash)

- السلع (القمح، والقهوة، والنحاس)

- العقود الآجلة (US500، UK100)

- الأسهم (Tesla وNvidia وAmazon وAirbnb)

هناك أكثر من 300 أصل إجمالاً، لذلك سيتمكن المتداولون من تكوين محفظة سليمة ومتنوعة مع T4Trade.



منصات T4Trade - التداول التقليدي والاجتماعي

توفر T4Trade مزيجًا من برامج التداول التقليدية وميزات جديدة نسبيًا لعالم تداول الفوركس وعقود الفروقات. يتيح ذلك للمتداولين التقليديين والمستكشفين على حد سواء العثور على ما يناسب اهتماماتهم واستراتيجياتهم.

ويبدأ الإعداد بمنصة MetaTrader 4، وهي منصة لا تحتاج إلى الكثير من التعريف في عالم التداول. كما أشرنا في بداية مراجعتنا لـ T4Trade، يقدم الوسيط جميع الإصدارات الثلاثة من البرنامج، البرنامج المكتبي (Terminal) لمن يرغبون في

أقصى قوة وأداء، منصة WebTrader لتداول سلس دون الحاجة إلى تحميل أي برنامج، و تطبيقات الجوال لنظامي Android وiOS لمن يفضلون المرونة والتنقل أثناء التداول.

منصة MetaTrader 4 هي منصة موثوقة وقوية ومتعددة الاستخدامات مع ميزات رئيسية مثل:

- تخصيص الواجهة

- أنواع أوامر متعددة

- 30 مؤشرًا مدمجًا

- الآلاف من المؤشرات التي طورها المجتمع

- إمكانية اختبار الاستراتيجيات (Backtesting)

- المستشارون الخبراء (EAs) للتداول الآلي

تُعد هذه الميزات مناسبة للمتداولين من جميع المستويات، مما يجعل MT4 أداة لا غنى عنها للتفاعل مع الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين الانخراط في التداول الاجتماعي ونسخ التداول عبر TradeCopier. كمتابعين، يمكن للمستخدمين نسخ صفقات كبار المتداولين والحصول على أفكار جديدة مقابل جزء بسيط من الأرباح المحتملة. أما كمزودين للاستراتيجيات، فيمكنهم مشاركة صفقاتهم وكسب العمولات عندما يتبعهم الآخرون.



مراجعة T4Trade - الميزات التعليمية والتكميلية

من المهم الإشارة إلى أن مراجعتنا لـ T4Trade تسلط الضوء على توفر مجموعة قوية من الموارد التعليمية والأدوات المساعدة التي تتجاوز مجرد المنصة نفسها. تشمل الموارد التعليمية كتبًا إلكترونية مجانية، بودكاست، ندوات عبر الإنترنت بلغات متعددة،



فيديوهات تعليمية عند الطلب، مما يغطي احتياجات المتداولين الذين يفضلون التعلم عبر النصوص أو المشاهدة أو الاستماع.



بالإضافة إلى ذلك، توفر T4Trade أدوات تساعد على تحسين تجربة التداول بشكل مباشر. تشمل هذه الأدوات حاسبات التداول مثل حاسبة النقاط، محول العملات، حاسبة الهامش، وحاسبة الأرباح. كما توفر تقويمًا اقتصاديًا يعرض الأحداث الاقتصادية المهمة وتأثيرها المتوقع على الأسواق. أخيرًا، تقدم الوسيطة Trading Central، الذي يوفر تحليلات ذكاء اصطناعي متقدمة وأفكار تداول مختارة من قبل خبراء.



إجراءات الدعم لـ T4Trade

مع اقترابنا من نهاية مراجعة T4Trade، من المهم التطرق إلى كيفية حصول المتداولين على المساعدة عند الحاجة. يعمل فريق دعم العملاء متعدد اللغات على مدار 24/5، ويمكن للمتداولين الوصول إليهم عبر الدردشة الحية على موقع T4Trade أو من خلال نموذج التواصل على صفحة "اتصل بنا".



مراجعة T4Trade – خلاصة التقييم

T4Trade هي وسيط يتمتع بأساس متين للغاية، حيث توفر منصة قوية، حسابات تتناسب مع أنماط تداول مختلفة، مجموعة واسعة من الأصول، دعم قوي، وأمان موثوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزاتها الفريدة والهامة مثل الرافعة المالية المرنة، التداول الاجتماعي، وإمكانية تداول العقود الآجلة تجعلها من الوسطاء البارزين الذين يجب على المتداولين متابعتهم.



تُطبق الشروط والأحكام. لا يمكن سحب المكافآت.

تنطوي جميع عمليات التداول على مخاطر. من الممكن أن تخسر كامل رأس مالك.