"التعاون الإسلامي" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية وتدعو لمحاسبة الاحتلال

- أعربت عن دعمها لخطة إعمار قطاع غزة

- دعم رؤية الرئيس بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية

- أكدت أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

- طالبت بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستعمار في الضفة

وطن: جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة الإسلامية، مشددًا على دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، والاستقلال، والحرية، والسيادة على أرضه.

وعُقد الاجتماع الاستثنائي العشرون في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، بدعوة من السعودية، وفلسطين، وإيران، وباكستان، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجيره القسري من أرضه.

وأكد البيان الختامي للمجلس دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق الوحدة الوطنية، على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما شدد على الالتزام بجميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بفلسطين والقدس، وخاصة مخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض (نوفمبر 2024).

إدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية

استنكر المجلس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 2735 (2024)، 2728 (2024)، 2334 (2016)، ورأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا.

كما دعا المجلس إلى:

- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

- وقف العدوان على غزة، وتنفيذ اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وضمان عودة النازحين، وفتح المعابر، وإيصال المساعدات الإنسانية.

- رفض تهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، واعتبار ذلك جريمة تطهير عرقي وانتهاكًا للقانون الدولي.

- إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

- وقف جميع سياسات الضم والاستيطان وهدم المنازل، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.

الدعوة لمحاسبة الاحتلال وفرض عقوبات عليه

دعا المجلس المجتمع الدولي إلى:

- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الفلسطينيين عبر آليات العدالة الدولية.

- فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على إنهاء احتلالها واستعمارها غير القانوني.

- منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف تزويدها بالذخائر والمعدات العسكرية التي تُستخدم في العدوان على الفلسطينيين.

- دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال التحقيقات في جرائم الاحتلال.

دعم جهود إعادة الإعمار في غزة

رحب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، داعيًا إلى:

- إنشاء صندوق ائتماني دولي لتلقي التعهدات المالية وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

- تقديم الدعم اللازم لخطط التعافي المبكر بالتنسيق مع مصر وفلسطين والبنك الدولي.

- إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة، ودعم مبتوري الأطراف بسبب العدوان الإسرائيلي.

التأكيد على حقوق الفلسطينيين السياسية

أكد المجلس على:

- إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

- دعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحشد التأييد الدولي لهذا المطلب.

- رفض محاولات تصفية وكالة الأونروا، ودعوة المجتمع الدولي لدعمها سياسيًا وماليًا.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات

أدان المجلس جميع محاولات تهويد القدس، داعيًا إلى:

- حماية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني له.

- تمكين إدارة أوقاف القدس الأردنية من ممارسة صلاحياتها الحصرية في إدارة المسجد الأقصى.

- إدانة الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمطالبة بتدخل "اليونسكو" لحمايته.

المطالبة بنشر قوات حفظ سلام دولية

شدد المجلس على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من خلال:

- نشر قوات حفظ سلام دولية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

- تفعيل معاهدة جنيف الرابعة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

- تعزيز الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية

أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، مطالبًا: بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ووقف الغارات الإسرائيلية على سوريا التي تشكل انتهاكًا لسيادتها.

وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية على استمرار دعمه للقضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.