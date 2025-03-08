"حماس" ترحب بمهلة "أنصار الله" للاحتلال وتدعو لكسر الحصار عن القطاع

وطن: ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، في بيان لها، اليوم السبت، قرار حركة "أنصار الله" في اليمن بإمهال الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام للتراجع عن قراره منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت حماس في البيان: "ندعو شعوبنا ودولنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار، والعمل بكلّ السبل لإفشال مخطط الاحتلال الإسرائيلي التجويعي".

وكانت حماس قد جدّدت في وقت سابق تأكيدها التزامها الكامل بتنفيذ كلّ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت الحركة في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بدوره، في الاتفاق بشكلٍ كامل، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منه دون أيّ تلكؤ أو مراوغة.

وأعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، في خطاب تناول فيه آخر التطورات الإقليمية والدولية، أمس الجمعة، عن منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام، مؤكّداً أنه "إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتمّ استئناف العمليات البحرية ضده".

وفي إشارةٍ إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في فلسطين، قال الحوثي: "نحن لا نكتفي بإصدار البيانات فقط، بل قادرون على دعم الفلسطينيين في عدة مجالات"، لافتاً إلى أنّ "الإخوة في حركة حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكلٍ كامل فيما عليهم في الاتفاق وكان هذا واضحاً من جانبهم".