مغادرة الدفعة الـ36 من جرحى ومرضى غزة عبر معبر رفح

وطن: غادرت، يوم السبت، الدفعة السادسة والثلاثين من المرضى والجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بمغادرة الدفعة الـ36 من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج

ويأتي سفر المرضى والجرحى إلى خارج القطاع، تنفيذًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومنع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية والأدوية.

وتحذر مؤسسات دولية ومحلية من تفاقم الأوضاع الصحية ومع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع لليوم السادس، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

