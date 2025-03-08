اتحاد لجان العمل النسائي : في اليوم العالمي للمرأة ننحني إجلالا لشجاعة المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه الحرب الوحشية التي تشنها دولة الإحتلال

وطن: أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية بمناسبة يوم المرأة العالمي جاء فيه :

هذا العام، في يوم المرأة العالمي، يوم التضامن العالمي مع المرأة الغزيّة، ننحني اجلالاً واحتراماً لشجاعة النساء في قطاع غزة ولأرواح أكثر من خمسة عشر ألف شهيدة والآلاف ممن لا زلن تحت الأنقاض، وعشرات الآلاف من الجريحات، ومئات الأسيرات مجهولات المصير. ننحني تقديراً أمام عظمة الأمهات والزوجات والجدّات والشابات والطفلات، للصحفيات والممرضات والمعلمات والعاملات والطالبات وربات البيوت، للمرأة الفلسطينية في كل مكان تحت الاحتلال وفي المهجر، اللواتي يضربن بهن المثل في أبهى وأعظم أشكال الصمود والكبرياء والقدرة على مواجهة أقسى وأصعب الظروف الإنسانية والمعيشية.

وفي الثامن من آذار، لا زالت النساء في قطاع غزة يتصدرن المشهد النسوي الفلسطيني، مسلّحات بإرادة التمسك بالحق بالحياة على أرضهن رافضات المشاريع المشبوهة في التهجير والاقتلاع، مستمرات في مواجهة أبشع حروب الإبادة الجماعية التي شهدها تاريخ البشرية على يد حكومة الاحتلال وجيش النازية الجديدة بدعم ومشاركة من دول الاستعمار الغربي بقيادة الإدارة الأمريكية التي تقف وراء مآسي شعوب العالم.

‎‎‎‎‎وعلى الجانب الآخر من الوطن، تواجه النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشاريع الضم والفصل العنصري وسياسات التطهير العرقي إلى جانب ما تواجهه النساء في المخيمات وخاصة في مخيم جنين وطولكرم ونور شمس من مخططات مشبوهة لدولة الاحتلال تهدف إلى القضاء على المخيم كأحد الشهود على جريمتها المرتكبة في عام 1948، مستكملة ما بدأته بالتحريض على وكالة الغوث اللاجئين ( الانروا) كاحد افرازات النكبة الفلسطينية وصولا الى اجتثاث القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأضاف البيان : الشعب الفلسطيني ليس وحده رغم الواقع الصعب والانحيازات الاستعمارية، فالشعوب الحرة لا زالت تعلن تضامنها مع حرية الشعب الفلسطيني حتى في عقر دار امريكا التي هالتها صور الإبادة الجماعية للنساء والأطفال والمدنيين والتدمير الشامل للبيوت والمرافق والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة بالسلاح الامريكي، والتي تتوجت بقرار صادر عن محكمة الجنايات باستدعاء رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه للمحاكمة بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الابادة الجماعية.

كما إننا في اتحاد لجان العمل النسائي، في الوقت الذي نقف باحترام لقرار المحاكم الدولية بمساءلة الاحتلال، فإننا نقدر للعالم الذي أعلن عن رفضه خطة ترامب بتهجير اهل غزة وتحويله الى منتجع سياحي، فإننا ندعو نساءنا الفلسسطينيات والعربيات الى استمرار جهودهن في التوجه إلى أدوات المناصرة وآلياتها من أجل رفع صوت الفلسطينيات وخاصة مع تزامن يوم المرأة العالمي مع انعقاد الدورة التاسعة والستين للمرأة في هيئة الأمم المتحدة ،التي نتطلع إلى مواءمة توصياتها مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال واحتياجاتها لتحقيق الامن والسلام والمطالبة بمساءلة الاحتلال وعدم تمكينه من الافلات من العقاب.

وأخيرا، فإننا في الثامن من آذار النساء الفلسطينيات في الوطن والشتات، اتحاد وأطر وجمعيات ومراكز نسوية ومستقلات، الى تعظيم مشاركتهن في الحراكات الوطنية المنددة بالعدوان وفي حملات المقاطعة لإسرائيل وشركائها في العدوان، والداعمة لشعبنا العظيم ومقاومته الباسلة في غزة والضفة والقدس، كما ندعوهن لتوحيد جهودهن واعلاء صوتهن في المطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، والبناء على اتفاق بكين الذي من شأنه ان يستعيد الوحدة الوطنية ويقطع الطريق أمام مختلف السيناريوهات الخطرة، التي تستهدف حقنا في النضال ومقاومة الاحتلال، وفصل غزة عن الضفة، وضرب التمثيل الفلسطيني الموحد، لتمرير المشروع الصهيوني الاستعماري.

المجد لشهداء وشهيدات شعبنا

الحرية للأسرى والأسيرات

الشفاء للجرحى والجريحات

عاش نضال المرأة الفلسطينية

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيتي في الضفة الغربية

8-3-2025

الإعلام المركزي – رام الله