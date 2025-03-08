‎شهيدان إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين شرق رفح

وطن: استشهد مواطنان، اليوم السبت، وجرح آخرون، إثر قصف شنته طائرة إسرائيلية مسيرة صوب مجموعة من المواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين هما: محمود حسين الهسي، ومهدي عبد الله جرغون، واستشهدا في منطقة أبو حلاوة برفح، وجرى نقلهما إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وتتعرض مدينة رفح منذ مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار كثيف من الدبابات والطائرات الإسرائيلية المسيّرة، حيث أصابت القذائف منازل المواطنين خاصة في أحياء: الجنينة، والشوكة، وتل السلطان.