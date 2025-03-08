المرأة الفلسطينية في يومها العالمي نضالٌ لا ينكسر وصوتٌ لا يموت

كتبت ناريمان أبو عطوان: في الثامن من مارس، يحتفي العالم بالمرأة، تقديرًا لإنجازاتها وصمودها. لكن هذا العام، تحلّ المناسبة والمرأة الفلسطينية تخوض معركة بقاءٍ في ظل حربٍ طاحنة تسلبها الأمان وتهدد وجودها. بين ركام البيوت وأصوات القصف، يتجلى نضالها في أبهى صوره: إرادةٌ تتحدى الدمار، وصمودٌ يروي قصة الحياة رغم الموت.

المرأة الفلسطينية: نضال مستمر

لم تكن المرأة الفلسطينية يومًا مجرد شاهدٍ، بل كانت دائمًا في قلب النضال، تتحمل أعباءً مضاعفةً في رعاية أسرتها وسط الحصار والتشريد. هي الأم التي فقدت أبناءها، والأسيرة التي تتحدى السجان، والمعلمة التي تزرع الأمل رغم الركام. في غزة، حيث الموت متربصٌ في كل زاوية، تحمل المرأة طفلها بيد، وتمسح دموعها بالأخرى، وتنهض من تحت الأنقاض لتكمل المسير. أما في الضفة الغربية، فتواجه الاعتقالات والمضايقات، رافضةً الانكسار، متمسكةً بجذور النضال.

المرأة في الحرب: معاناة مضاعفة

تواجه المرأة الفلسطينية انتهاكاتٍ قاسية، من التهجير والحرمان من المأوى إلى انعدام الرعاية الصحية. تعاني الحوامل من غياب الخدمات الطبية، وتكافح الأمهات لإطعام أطفالهن وسط ندرة الغذاء، بينما يتزايد العنف ضد النساء في ظل الاحتلال. ورغم كل ذلك، تبقى المرأة الفلسطينية شعلةً لا تنطفئ، تحوّل الألم إلى قوة، والدمار إلى إرادةٍ لا تُقهر.

مسؤولية العالم تجاه المرأة الفلسطينية

لا يجب أن يكون يوم المرأة العالمي مجرد احتفال، بل صرخةً عالميةً لإنصاف المرأة الفلسطينية. يتوجب على المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناتها، ودعمها بالحقوق الأساسية من أمانٍ وتعليمٍ ورعايةٍ صحية. لا تحتاج المرأة الفلسطينية إلى مساعداتٍ مؤقتة، بل إلى عدالةٍ تعيد إليها حقها في الحياة الكريمة، في وطنٍ بلا قصفٍ ولا خوف.

رسالة إلى العالم: لا تنسوا المرأة الفلسطينية

في هذا اليوم، ترتفع أصوات النساء مطالبةً بالمساواة، لكن صوت المرأة الفلسطينية يعلو ليشهد على نضالٍ متجذرٍ في الأرض والتاريخ. ليست مجرد أمٍّ أو زوجةِ شهيد، بل هي رمزٌ للصمود، والقلب النابض بالقوة، والعقل الذي لا ينحني أمام العاصفة.

إرادة لا تُهزم، وصوت لا يموت

في يوم المرأة العالمي، نقف احترامًا لكل مناضلةٍ لم تتوقف عن الحلم بمستقبلٍ أكثر عدلًا. والتحية الكبرى اليوم للمرأة الفلسطينية، التي تنحني أمامها الجبال ولا تنحني، والتي مهما حاول الاحتلال إسكاتها، يبقى صوتها شاهدًا على أن الحرية قدرٌ لا يمكن لأحدٍ أن يمنعه



د.ناريمان ابوعطوان باحثه في التنميه ودراسات المرأة

