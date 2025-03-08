حمدي فراج يكتب لوطن: قمة أمة لم ترفع سبابتها في وجه "إسرائيل"
لا يجب ان نمر بمحاذاة قمة العرب مرورا سريعا كما أحب الزعماء العرب ان يمروا على قضاياهم المصيرية وفي المقدمة منها قضية فلسطين التي حملت القمة اسمها :
أولا : قمة العرب لا تعني ان يحضر 22 زعيما في مكان واحد ليوم او نصف يوم ، انها تعني شعوب يناهز تعدادهم 500 مليون انسان ، لهم تطلعات و حاجات و امنيات على جغرافيا غنية متنوعة بمقدرات هائلة و تاريخ لا بأس به مقياسا بتاريخ بقية الشعوب و الأمم . و حين تعقد هذه القمة في وقت تعرض فيه شعب شقيق للابادة الجماعية و التطهير العرقي من قبل تحالف و تكالب غربي على مدار خمسة عشر شهرا ، دون ان ينجح الزعماء في وقف هذه الإبادة فرادى و جماعات و لجان ، يصبح للقمة معنى أكبر ، يزداد هذا المعنى عمقا و أثرا حين تعقد في قاهرة المعز التي تعني للعرب والإسلام و العالم ما تعنيه ، حضاريا و ثقافيا و تاريخيا ، أقله ثقلها السكاني الذي يناهز 30 مليونا .
ثانيا : بدت القمة التي غاب عنها معظم الزعماء ، ان كل دولة لها مشكلاتها شبه المستعصية ، بل بدى ان الزعيم لا يمثل كل دولته او شعبه ، ناهيك عن دول مغدقة في الفقر و الحاجة ، و أخرى مشبعة بالخيرات الفائضة عن حاجتها ، بمعنى : شعب يعاني الجوع و شقيق له بجواره يعاني التخمة .
ثالثا : بدت القمة من خلال بيانها الختامي ، كما لو انها قمة دفاعية ، تريد فقط ان تنأى بنفسها عن المشاكل ، بدون أي مسحة هجومية او حتى تهديدية ، كما لو انها نمر من ورق مقوى بالصمغ ، و بهذا ظهرت أقرب الى قبيلة او عشيرة منها الى أمة ، و ظهرت و إن كان عن بعد ، امام إسرائيل نتنياهو ، اشبه بزلينسكي امام ترامب . و بدت كما لو أنها هي التي تحتل إسرائيل و تحاصرها و تقصفها و تدمرها و تبيدها و تجوعها . لم ترفع سبابتها في وجه إسرائيل ، و خلى بيانها من أي أداة شرط (و إلّا) إزاء ما فعلته و تفعله في غزة و لبنان وسوريا .
رابعا : لم تحدد القمة الواعدة بأكثر من 50 مليار ، أي تواريخ مقربة ، لا لمنع التهديد باستئناف العدوان على غزة ، و لا لوقف تجويع شعبها الذي اعلنه نتنياهو مؤخرا ، و لا للانسحاب من معبري رفح و فيلادلفيا المصريين و الذي حل موعدهما دون ان تحرك إسرائيل جنديا واحدا الى الخلف . ان عدم وقف التجويع الفوري و كذلك الايواء ، يعني تهجيرا قصريا للناس عبر أي باب يفتح أمامهم ، فما بالكم و ان إسرائيل ستفتح لهم معبرا و مطارا و ميناء .
تحكي الطرفة ان أخا قام بزيارة شقيقته المتزوجة في قرية بعيدة ، و قال لها : كنت أود ان أحضر لكم بعض الهدايا و بعض الفواكه كالموز و التفاح و البرتقال ...الخ ، فقالت له أخته مجاملة : و لماذا كل هذا التكلف يا أخي . فقال لها : دعي الأولاد يأكلون و يفرحون .
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