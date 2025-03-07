مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث سير في أريحا

وطن: لقي شاب (19 عاماً ) مصرعه مساء اليوم الجمعة، وأصيب 4 مواطنين بجروح متفاوتة، إثر حادث سير ذاتي في منطقة العوجا شمال أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ازريقات، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بالحادث، حيث تم نقل إحدى الإصابات الخطيرة إلى مستشفى أريحا، وأعلن الأطباء وفاته لاحقا، كما تم نقل 4 إصابات إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.

وأوضح ارزيقات أن خبراء حوادث السير فتحوا تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة بحالة الوفاة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.