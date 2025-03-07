في يوم المرأة العالمي.. الاتحاد العام للمرأة يدعو لإبراز دور النساء وإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والحرية

وطن: أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي على إحياء دور النساء في حركات التضامن الدولية، اللواتي رفعن صوت المرأة الفلسطينية في المظاهرات والاحتجاجات العالمية للمطالبة بالحرية لفلسطين وإنهاء الاحتلال.

ودعا الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخه عنه، النساء إلى مواصلة دعم هذه الحملات من أجل وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بموجب القانون الدولي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والمخيمات الفلسطينية، مع محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة ضد المدنيين، وتفعيل قرارات محكمة الجنايات الدولية فيما يخص المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب.

واكد على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تقوية العوامل الذاتية في مواجهة الاحتلال، والتركيز على التصدي لمخططاته التصفوية.

مشيرا الى اهمية استمرار الدعم لمشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في مرحلة الإغاثة والتعافي. حيث أثبتت النساء الفلسطينيات قدرتهن على مواجهة الأعباء الثقيلة وهن درع حماية للأسرة والمجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة.

البيان كاملا كما وصل وطن:

عاش الثامن من آذار رمزا للنضال من أجل الحرية والمساواة

بيان صادر عن الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية

معا لإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري ... نعم للدولة الفلسطينية المستقلة

وعاصمتها القدس

نعم لحق العودة وحق تقرير المصير...ونعم للمساواة والعدالة

يأتي الثامن من آذار يوم المرأة العالمي هذا العام في سياق حرب الابادة المتواصل على شعبنا في قطاع غزة بينما يعمل الاحتلال على تعميق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس عبر عمليات الضم والحصار وإقامة المعازل عبر مزيد من مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات والطرق الالتفافية من إجل إحكام نظام السيطرة والتحكم وخلقه الوقائع المادية الهادفة إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 مستهدفة المخيمات وخاصة في مخيم جنين وطولكرم ونور شمس ضمن عملية عسكرية وحشية شبيهة بما قامت به في قطاع غزة من تدمير للمنازل والمرفق الخدماتية في مسعى متكامل لاجتثاث المعالم والشهود على ارتكاب جريمة النكبة والتهجير في عام 1948 بالتجاور مع بدأته باغلاق مقرات وكالة غوث اللاجئين "الانروا" وطرد موظفيها لارتباطها مع قرار 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين للأماكن التي هُجروا منها.

يأتي الثامن من آذار في ظل التهديد الوجودي المحيط بالشعب الفلسطيني وأرضه، بدءا باستهداف حياة الناس ووجودهم بما تحمله من مخاطر التهجير والنزوح القسري بمشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية وطروحات رئيسها الذي لم يستكمل عهده المائة يوم قبل أن يبدأ في طرح خطته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبناء منتجع سياحي فيها بما ينطوي عليه من تأبيد الهجرة والنزوح وانعكاساتها على حياة المجتمع بشكل عام وخاصة النساء ويفاقم من معاناتهم الانسانية المركبة بسبب الحصار والاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب في السجون إضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وغياب الأمان عدا عن ما تخلقه من التحديات الجسيمة التي تحيط بواقعهم ومستقبلهم، بل يخلق تحديات ترتبط بمسارات السلم العالمي والانساني.

إن ارتكاب الاحتلال لجريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي دفعت العالم إلى مساءلته في المحاكم الدولية ودفعت محكمة الجنايات الدولية إلى إصدار قرارها التاريخي بجلب المجرم رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه السابق للمثول أمامها وهو الأمر الذي بحاجة الى استمرار الضغط من أجل تجسيد القرار وجلب المتهمين للعدالة وعدم تمكينهم من العقاب بل وجلب غيرهم ممن ارتكبوا جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

في يوم الثامن من آذار فإننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي نبرز ما يلي:

أولا": إننا إذْ نحيي النساء في كل مكان وخاصة النساء اللواتي أطلقن حملات التضامن الدولية ورفعن صوت المرأة الفلسطينية عاليا في الجامعات والشوارع والمظاهرات والحراكات المطالبة بحرية فلسطين وإنهاء الاحتلال نطالبهن باسم التضامن النسوي باستمرار عمليات التضامن من أجل وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته وفق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ثانيا: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والمخيمات، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا ونساؤنا واطفالنا. كما نطالبه بضرورة محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها عبر تجسيد قرارات محكمة الجنايات الدولية بناء على الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا وأسندتها عديد دول العالم.

ثالثا: تضافر الجهود من الكل الفلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية في اطار المنظومة السياسية لشعبنا ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالاتستناد لمسيرة الحوارات الوطنية المتعددة وااخرها بكين وتوحيد الموقف الفلسطيني توخيا لتقوية العوامل الذاتية وتركيز الجهد على التصدي للاحتلال ومخططاته التصفوية.

رابعاً : استمرار العمل الحثيث لإسناد جهود الإغاثة والاستجابة لاحتياجات ابناء شعبنا في القطاع و مخيمات اللاجئين في شمال الضفة ، والتاكيد على دور المرأة ومشاركتها ضمن مهام وواجبات مراحل الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع ، بما ويتناسب و حجم تضحياتهن حيث برهنت النساء على قدرتهن على مواجهة الأعباء الجسام وكانت الدرع الحامي للأسرة وتماسكها .

عاش نضال المرأة الفلسطينية من أجل الحرية والعودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الحرية للأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي

المجد والخلود لشهيداتنا ولشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا

معا لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة