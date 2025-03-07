85 ألف مصل يؤدون "العشاء" و"التراويح" في المسجد الأقصى

وطن: أدى 85 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 85 ألف مصل أدوا الصلاة في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وكان 90 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، رغم إجراءات الاحتلال وتشديداته على الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وداخلها.