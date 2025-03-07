إصابة مواطن بجروح إثر صدمه بآلية لجيش الاحتلال في جنين

وطن: أصيب مساء اليوم الجمعة، مواطن بجروح بعد صدمه بآلية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت مواطنا (55 عاما) أصيب بجروح بعد صدمه بآلية اسرائيلية وهو داخل مركبته الخاصة.

وقال مستشفى ابن سينا في جنين إن طواقمه تتعامل مع إصابة متوسطة الخطورة لرجل أصيب بعد صدم مركبته بآلية تابعة لجيش الاحتلال.

يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين مستمر لليوم الـ46 على التوالي، مخلفاً 30 شهيداً وعشرات الإصابات والاعتقالات، ودمارا واسعا في البنية والتحتية وعشرات المنازل.