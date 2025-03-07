عبدالملك الحوثي: امهلنا الوسطاء 4 ايام وسنعود لعملياتنا البحرية إذا استمر الاحتلال في منع دخول المساعدات إلى غزة

وطن: اعلن قائد حركة انصار الله عبدالملك الحوثي، عن مهلة مدتها أربعة أيام للوسطاء لمواصلة جهودهم في إدخال المساعدات إلى غزة، محذرًا أنه في حال استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر بعد انتهاء المهلة، فستُستأنف العمليات البحرية ضد الاحتلال.

ولفت الى موقفه إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ الاتفاقات، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني في غزة.

وأوضح الحوثي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أوفت بالتزاماتها بالكامل، بينما تنصل الاحتلال الإسرائيلي عن استحقاقاته، خصوصًا فيما يتعلق بخروج المرضى والجرحى للعلاج، بالإضافة إلى الانسحاب من محوري رفح.

كما أشار إلى أن الاحتلال يسعى للعودة إلى سياسة الإبادة الجماعية من خلال التجويع، وهو ما وصفه بأنه "خطوة لا يمكن السكوت عليها".

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي يشمل تكثيف عمليات التهجير في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والتضييق على المسجد الإبراهيمي في الخليل، إلى جانب فرض قيود متزايدة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

و انتقد الحوثي البيان الصادر عن القمة العربية، معتبرًا أنه اقتصر على "التمنيات والدعوات" دون اتخاذ خطوات عملية. كما أكد أن "الموقف الصحيح هو موقف الجهاد في سبيل الله ضد العدوان والتصعيد والإجرام".