وفد حماس يصل إلى القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وطن: أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودفع المفاوضات نحو المرحلة الثانية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنّ "القاهرة تجري اتصالاتٍ مكثفة مع جميع الأطراف المعنية للتوصل سريعاً إلى المرحلة الثانية من التهدئة".

وأكد البيان أن اللقاءات المكثفة بين القيادات المصرية وحركة حماس، بالإضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الجانبين الأميركي والقطري، تهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما لفتت الهيئة إلى أن الجهود المشتركة بين مصر وقطر تسعى لتوفير الضمانات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وضمان بدء عملية تبادل الأسرى في القطاع.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنّ "مصر ستواصل جهودها المكثفة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بجميع بنوده".

يُشار إلى أن الإدارة الأميركية وحركة حماس قد عقدتا اجتماعاتٍ مباشرة في قطر لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصدر: الميادين