قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر وتنفذ مداهمات في النبي صالح

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة الخضر الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، حيث تمركزت في عدة مناطق، بما في ذلك "البوابة"، "الجامع الكبير"، و"أم ركبة".

وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع خلال عملية الاقتحام، دون أن يُسجل وقوع إصابات بين المواطنين.

وفي وقت لاحق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث داهمت محطة محروقات وانتشرت في شوارع القرية. كما قامت بتفتيش عدد من مركبات المواطنين، ولم يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات خلال هذه العملية.