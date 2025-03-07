بالفيديو | الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة "متان أنجليست" يوجه رسالة إلى حكومته ويدعوها إلى إكمال اتفاق صفقة التبادل

وطن: بثت كتائب القسام فيديو مصور للاسير الاسرائيلي متان أنجليست يطالب فيه حكومته استمرار اتفاق وقف النار وانجاز صفقة تبادل الاسرى.

ووجه الجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجليست، عدة رسائل إلى حكومة الاحتلال والجيش ، داعيًا إلى العمل على استعادته وزملائه عبر صفقة تبادل أسرى، مؤكدًا أن الخيار العسكري لن ينجح في إعادتهم.

وقال أنجليست: "أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية". كما طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتدخل والمساهمة في إبرام الصفقة، مؤكدًا أنه يمتلك القوة للتأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووجه الأسير نداءً إلى رئيس الأركان وقادة الجيش قائلاً: "واجبكم إعادتنا سالمين"، مضيفًا أن على إسرائيل أن تفعل كل شيء لضمان عودتهم. كما طالب الاسرائيليين بالخروج إلى الشوارع وعدم التخلي عنهم، مشددًا على أنه يتوسل من أجل إعادتهم أحياء وليس في توابيت.

وأشار أنجليست إلى ضرورة التعامل معهم كجنود، وليس كأسرى مدنيين، وطلب من الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم أن يقاتلوا من أجل المتبقيين.