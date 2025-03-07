إصابة طفلين بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال نعلين غرب رام الله

وطن: أصيب طفلان برصاص جيش الاحتلال واعتقل آخر، اليوم الجمعة، في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين (17 و16 عاما) بالرصاص في الأطراف السفلية من الجسد، نقلا إثرها إلى مركز "طوارئ نعلين"، إضافة إلى حالات اختناق.

وقال إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا "لم تعرف هويته بعد"، كما نصبت حاجزا عسكريا شمال البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.