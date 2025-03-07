مستوطنو الشمال خائفون.. يرفضون العودة رغم التحفيزات المالية الكبيرة

وطن: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان، وبعد أسبوع من الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم، لا تزال عملية العودة تسير بوتيرة بطيئة للغاية. ويعود السبب الرئيس إلى المخاوف الكبيرة التي يشعر بها المستوطنون من إمكانية تدهور الوضع الأمني مجددًا، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بمستوطناتهم. في ظل هذا الواقع، تقدّم عدد من المستوطنين في الشمال بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بتأجيل عملية العودة، بل وضغطوا على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، إيال زمير، لضمان استمرار تغطية نفقات الإجلاء إلى حين استقرار الأوضاع.

"معلّقون في الهواء" وحالة من الرعب

وفقًا لمراسل شؤون الشمال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يائير كراوس، فإن الشعور السائد بين مستوطنين الشمال هو الخوف الشديد، مشيرًا إلى أن العديد من المستوطنات توجهت إلى المحكمة العليا بطلب لتأجيل العودة، حيث تم عقد جلسة الأربعاء الماضي، تقرر خلالها "عدم الرد الفوري على الالتماس".

وأضاف كراوس أن المستوطنين يعيشون حالة من الارتباك، حيث يواجهون صعوبة في اتخاذ قرار بين العودة إلى منازلهم وسط الدمار أو البقاء في الفنادق خوفًا من التدهور الأمني. وأشار إلى شهادات لمستوطنين يقولون إنهم "معلّقون في الهواء"، إذ لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، وهم في حالة من الرعب الشديد من المستقبل.

قلق على الاستقرار التعليمي والنفسي

العديد من العائلات التي تحاول العودة إلى مستوطناتها تشعر أن العودة السريعة قد تجرّ وراءها الفوضى وعدم الاستقرار، خصوصًا في ما يتعلق بالحياة اليومية للأطفال مثل تبديل المدارس وحضانات الأطفال.

كا تُسمى بلدية "كريات شمونة" أكدت أن "حالة الترقب وانعدام اليقين"، التي يعاني منها نازحو الشمال، هي امتداد لمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، في ظل غياب الاستقرار والأمان.

توجهات للمطالبة بتأجيل العودة

على صعيد متصل، بعث رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، دافيد أزولاي، برسالة عاجلة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، ناشد فيها تأجيل إعادة سكان المطلة إلى منازلهم في الوقت الراهن بسبب المخاوف الأمنية الكبيرة وعدم وجود خطة دفاعية واضحة. وأكد أزولاي أن "عودة السكان حالياً غير منطقية وغير آمنة"، خاصة في ظل التهديد المستمر من حزب الله وعدم إجراء تحقيقات في الإخفاقات الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أزولاي في رسالته: "حتى الآن، عاد فقط حوالي 100 شخص من أصل 2400 من سكان المطلة"، مشيرًا إلى أن السكان يشعرون بالخوف الشديد وغير مستعدين للعودة إلا بعد تقييم الوضع الأمني واستقرار الاتفاق.

حجم الدمار وأضراره المالية

وفيما يتعلق بحجم الأضرار في مستوطنات الشمال، أشار المسؤول في وزارة المالية، زئيف إلكين، إلى أن الدمار الذي طال المنطقة الشمالية قد كلف الدولة نحو 9 مليارات شيكل (ما يعادل 2.5 مليار دولار). وقد تسببت الأضرار المباشرة في 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، بينما قدرت الأضرار غير المباشرة بنحو 3.5 مليارات شيكل (مليار دولار). ولفت إلكين إلى أن حوالي 2,900 مبنى في الشمال تضررت، منها 220 مبنى تعرضت لأضرار جسيمة.

خوف من تجاهل شمال إسرائيل بعد انتهاء المناورات

من جانب آخر، حذر نيسان زئيفي، مؤسس "لوبي 1701" وحركة "العودة إلى الوطن"، من أن "مخاوف كبيرة لدى مستوطني الشمال" تتمثل في أن المناورة العسكرية التي تجري حاليًا قد تؤدي إلى استبعاد المنطقة من أولويات الحكومة بعد انتهائها، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دعم حقيقي للسكان في الشمال، وأن رئيس الحكومة لم يكن حاضرًا في المشهد.

المصدر: الميادين