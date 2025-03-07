شهيدان بقصف من مسيّرة للاحتلال في الشجاعية

وطن: استشهد مواطنان، اليوم الجمعة، في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على تجمع من الأهالي، شرق مدينة غزة شماليّ القطاع.

وقالت مصادر طبية، إن مواطنين اثنين استشهدا بقصف إسرائيلي استهدفهما قرب مسجد المعتصم، نهاية شارع المنصورة في حي الشُّجاعية، فيما أفاد شهود عيان بأن القصف الجوي نفذته مسيّرة إسرائيلية، بحسب ما أوردت تقارير.

وأطقلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيليّ، النار، صوب شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، جنوبيّ غزة، فيما تزداد المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع سوءا، خصوصا خلال أيام شهر رمضان.

يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل، فيما تشهد المفاوضات حالة من الجمود في ظل تنكّر إسرائيل لاستحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين طلب مبعوث الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من إسرائيل إرجاء استئنافها للحرب على غزة، في محاولة لإحداث اختراق في المحادثات.