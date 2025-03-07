جمعية المرأة العاملة للتنمية: لتقف الأمم المتحدة أمام مسئولياتها تجاه حماية نساء فلسطين

وطن: طالبت جمعية المرأة العاملة للتنمية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الامم المتحدة الوقوف أمام مسئولياتها تجاه حماية نساء فلسطين.

وقالت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الجمعة، إن الثامن من آذار يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام، والمرأة الفلسطينية لا تزال تضمد جراحها وجراح الشعب الفلسطيني، بعد شهور طويلة من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الصهيوني ضد كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية.

ولفتت الجمعية في بيانها، أن الإحصاءات الرسمية أثبتت عبر أعداد ضحايا جرائم الاحتلال، خلال الحرب، على أنها حرب على النساء بالدرجة الأولى، كون نساء فلسطين هن من يحملن راية النضال وحماية وجود الشعب الفلسطيني. فمن بين ما يقرب من الخمسين ألفا من الشهداء والشهيدات وما يقرب من المائة ألف من الجرحى والجريحات، شكلت النساء والأطفال ما يقرب من ثلثي الضحايا

وأكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية رفضها التام لتصريحات الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني، وما ترافق معها أيضا من قرارات ومواقف تصب في معاداة الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه وتطلعاته الوطنية، وعلى رأسها حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة. كما تدين الجمعية قرار (ترامب) بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، والتي تتعرض، منذ عدة سنوات، لضغوط كبيرة بهدف تصفيتها، وانهاء عملها، تمهيدا لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يكفله القرار الأممي 194.

ودعت الجمعية الأمم المتحدة، ممثلة بشخص أمينها العام، معالي السيد أنطونيو غوتيرتش، للقيام بواجبها تجاه حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقه في أرضه وتقرير مصيره، انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة. مؤكدة عل ضرورة قيام المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات فورية لتطبيق أجندة المرأة والأمن والسلام في فلسطين، كون مسئولية تطبيقها في العالم تقع ضمن مهام معالي الأمين العام، وكذلك إلزام دولة الاحتلال باحترام القرارات الأممية.

نص البيان:

يأتي الثامن آذار، يوم المرأة العالمي هذا العام، والمرأة الفلسطينية لا تزال تضمد جراحها وجراح الشعب الفلسطيني، بعد شهور طويلة من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الصهيوني ضد كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية. ولا يخفى على العيان أن حرب الإبادة التي شنها، ولا يزال يشنها الاحتلال، هي حرب تستهدف الوجود الفلسطيني وتصفية وجود الفلسطينيين والفلسطينيات على أرضهم وأرضهن التاريخية. كما أثبتت الإحصاءات الرسمية لأعداد ضحايا جرائم الاحتلال، خلال الحرب المذكورة، أنها حرب على النساء بالدرجة الأولى، كون نساء فلسطين هن من يحملن راية النضال وحماية وجود الشعب الفلسطيني. فمن بين ما يقرب من الخمسين ألفا من الشهداء والشهيدات وما يقرب من المائة ألف من الجرحى والجريحات، شكلت النساء والأطفال ما يقرب من ثلثي الضحايا. كما تعرض ما يزيد عن 90% من الفلسطينيين والفلسطينيات للتهجير القسري داخل قطاع غزة، والزج بهم وبهن في مراكز إيواء وخيام لا تصلح للحياة الآدمية. كما أن قوات الاحتلال لاحقت النازحين والنازحات حتى في الخيام، وارتكبت جرائم حرب يندى لها جبين البشرية. أما في الضفة الغربية، فقد استغل الاحتلال انشغال العالم بالمجازر في قطاع غزة، والتي بثت على الهواء مباشرة في كثير من الأحيان، ليمضي في مخططاته لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين والفلسطينيات وتهجيرهم/ تهجيرهن، في استعادة للإيديولوجية الصهيونية البالية، والتي ادعت أن أرض فلسطين هي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض.

وجاءت جرائم الاحتلال، والتي أكدت العديد من المؤسسات الدولية والتقارير المتخصصة أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، أمام سمع وبصر العالم والقوى المهيمنة على القرار الدولي والتي تدعي رفعها لواء حماية حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية في العالم، وشنت الحروب المدمرة ضد العديد من دول المنطقة والعالم، تحت شعار حماية "حقوق الإنسان والديمقراطية". كما أن الأمم المتحدة وقفت عاجزة عن القيام بدورها في حماية الشعب الفلسطيني وبدت ازدواجية المعايير جلية في تعاملها مع القضايا الدولية. فبالرغم من المجازر التي ارتكبها الاحتلال، ومن بينها مسح عائلات كاملة من السجل المدني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الهيئة الدولية بقيت في موقف المتفرج ولم تقم بأية خطوة للجم العدوان. وبالرغم من المطالب المتكررة بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح بفرض العقوبات على الدول المارقة والخارجة على ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها دولة الاحتلال، إلا أن الخطاب الرسمي للأمم المتحدة لم يخرج عن دائرة الإدانة الخجولة والإعراب عن القلق، ليس إلا.

وفي الوقت الذي تحيي فيه الجمعية نساء فلسطين عامة، ونساء غزة خاصة، بعد ملحمة الصمود الوطني في وجه دولة الاحتلال والقوى الاستعمارية الداعمة لها، والمتواطئة في حرب الإبادة ضد شعبنا، فإنها تؤكد أنه قد آن الأوان لإعادة ترتيب توجهات وأولويات النظام السياسي الفلسطيني للوقوف في وجه محاولات الإبادة والتهجير، حيث هناك خطر وجودي يتهدد الشعب الفلسطيني ويتطلب تسخير كافة الطاقات للوقوف في وجه هكذا خطر. وفي الوقت الذي تحيي فيه الجمعية حركات التضامن الدولية، وخاصة الحركات النسوية، والحكومات والشعوب التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعت إلى وقف جرائم الاحتلال، فإنها تطالب بما يلي:

- تؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية رفضها التام لتصريحات الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني، وما ترافق معها أيضا من قرارات ومواقف تصب في معاداة الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه وتطلعاته الوطنية، وعلى رأسها حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة. كما تدين الجمعية قرار (ترامب) بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، والتي تتعرض، منذ عدة سنوات، لضغوط كبيرة بهدف تصفيتها، وانهاء عملها، تمهيدا لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يكفله القرار الأممي 194.

ضرورة المبادرة بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال تطبيق اتفاق بكين، بما فيه إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل السياسي الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، بما يضمن إعادة بنائها وتمثيل كل الطيف السياسي الفلسطيني فيها.

- ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بخطوات حثيثة وممنهجة لمساءلة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك رفع الملفات الفورية لمحكمة الجنايات الدولية ضد الجرائم المقترفة، ومن ضمنها الجرائم ضد النساء، وأن لا تقبل التسويف والمساومة والمقايضة في هذا الصدد.

- تدعو الجمعية الأمم المتحدة، ممثلة بشخص أمينها العام، معالي السيد أنطونيو غوتيرتش، للقيام بواجبها تجاه حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقه في أرضه وتقرير مصيره، انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد عل ضرورة قيام المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات فورية لتطبيق أجندة المرأة والأمن والسلام في فلسطين، كون مسئولية تطبيقها في العالم تقع ضمن مهام معالي الأمين العام، وكذلك إلزام دولة الاحتلال باحترام القرارات الأممية.

-تتوجه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبةً بضرورة متابعة الالتزام بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول من العام 2024، والذي يطالب اسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأرضي الفلسطينية، خلال مدة عام، وذلك استنادا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في شهر تموز من العام نفسه بأن احتلال اسرائيل للضفة الغربية والقدس وغزة مخالف للقانون الدولي. كما تدعو الجمعية كافة الحركات النسوية وحركات التضامن في العالم، وخاصة في الدول العربية، لتكثيف جهودها من أجل الضغط على حكومات بلدانها لمقاطعة دولة الاحتلال لحين التزامها بالقرارات الدولية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

آذار 2025