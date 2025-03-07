مئات المستوطنين يقتحمون قبر العباد في جنوب لبنان بحراسة جيش الاحتلال

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، قبر العباد قرب قرية حولا، جنوبيّ لبنان، والذي تدّعي إسرائيل أنه قبر يعود لحاخام يهوديّ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ، إن "مئات الحسيديم، قد وصلوا في ساعات الصباح الباكر، لأداء صلاة الصباح عند قبر الحاخام آشي، للمرة الأولى".

وأضاف أن اقتحام الأراضي اللبنانية، من قِبل المستوطنين، جاء "بإذن من الجيش، وتحت حراسة الجيش".

من جانبها، أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "مجموعة من المستوطنين دخلوا إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في أطراف حولا صباح اليوم، تحت غطاء "زيارة دينية"، نظمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع الذي يدعي الاحتلال أنه تابع للحاخام آشي، وكانت أعلنت اسرائيل عن الجولة يوم أمس".

وكان عدد من اللبنانيين قد أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرجعيون، جنوبي لبنان، مساء أمس الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.