يديعوت: واشنطن تتهم "إسرائيل" بإفشال محادثاتها مع حماس

وطن: اتهم مسؤولون أميركيون "إسرائيل" بمحاولة إفشال المحادثات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة (حماس) في الدوحة، وأكدوا أن قرار التفاوض جاء بعد معلومات عن استعداد "إسرائيل" لعملية في غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تُطلع إسرائيل مسبقا على هذه المفاوضات خشية أن تعرقلها، خاصة بعد أن أحبطت تل أبيب جولة سابقة كانت مقررة الأسبوع الماضي.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قلقها من تداعيات أي اتفاق محتمل، وأشارت إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لدفع ثمن سياسي أو أمني مقابل إتمام الصفقة.

ورغم نفي مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات، تؤكد واشنطن إحراز تقدم ملموس في المحادثات، بحسب الصحيفة.

وأكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن إدارة ترامب أجرت مباحثات مباشرة مع حماس، في خطوة وصفها موقع "أكسيوس" الأميركي بأنها غير مسبوقة. وأشار إلى أن "إسرائيل تخشى من إحراز تقدم أوسع بشأن مستقبل غزة من دون أن تكون فاعلة في ذلك، وأنها أعربت عن غضبها من الاجتماع ومضمونه.

وأوضح المصدر الأميركي أن قرار تفاوض واشنطن مع حماس جاء بعد معلومات عن استعداد إسرائيل لعملية في غزة، ما دفعها لمحاولة تأمين إطلاق سراح الأسرى الأميركيين من خلال قطع الطريق أمام نتنياهو الذي يسعى لشن حرب جديدة على قطاع غزة.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن حكومة الاحتلال رفضت التعاون مع جهود تقوم على أولوية الجنسية الأميركية لبعض الأسرى، خوفا من إثارة غضب عائلات الأسرى الآخرين. ونتيجة لذلك، قررت واشنطن أن الخيار الوحيد المتبقي هو المضي قدما في محادثات سرية وعاجلة مع حماس.