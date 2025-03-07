الصين تدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل ودائم" في غزة

وطن: دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تسري هدنة بين "إسرائيل" وحركة حماس .

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين إنه "إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقا بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية".

وتوعد وزير الخارجية الصيني بـ"الرد بحزم" إذا واصلت واشنطن مواجهتها التجارية، وذلك عقب فرض ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.

وقال وانغ يي خلال المؤتمر الصحافي في بكين على هامش الدورة البرلمانية السنوية "إذا اختير التعاون، يمكن أن يؤدي إلى منفعة متبادلة، لكن إذا استمر الضغط، فإن الصين سترد بحزم".