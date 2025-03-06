المؤتمر الشعبي 14 مليون: نحيي المرأة الفلسطينية في يومها العالمي ونقدر تضحياتها وصمودها الممتد عبر عقود من النضال الوطني والاجتماعي في كل ميادين الحياة

وطن: وجّه المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون تحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية، تقديراً لتضحياتها وصمودها الممتد عبر عقود من النضال الوطني والاجتماعي، في كل ميادين الحياة والمقاومة.

وأكد المؤتمر في بيان وصل لوطن نسخه عنه، أن المرأة الفلسطينية لم تكن يوماً على هامش التاريخ، بل كانت في صلب القضية الوطنية، شريكة في النضال، قائدة في المواجهة، صانعة للحياة في وجه الاحتلال ومحاولات الاقتلاع.

وشدد المؤتمر على أن معركة التحرير لا تكتمل إلا بتحرير الأرض الفلسطينية، وتحرر الإنسان الفلسطيني رجالاً ونساءً من كل أشكال الاضطهاد، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية ينبغي أن تكون شريكاً في القرار الوطني على كل المستويات، كما كانت شريكة في النضال والمقاومة.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

تحية للمرأة الفلسطينية في يومها – الثامن من آذار ومعاً على طريق الحرية والعدالة

في يوم المرأة العالمي، لا نحيي المرأة الفلسطينية وحسب، بل نقف إجلالاً أمام تضحياتها، امام عطائها، أمام صمودها الذي جسدته عبر عقود من النضال والتضحية والعطاء والممتد على مساحة الوطن كله؛ من زنازين الإحتلال إلى ساحات المواجهة، من مصانع الرجال الى مصانع ومزارع الإنتاج إلى تربية الأجيال في المدارس والجامعات، من أزقة المخيمات إلى ميادين العمل والمقاومة.



في كل بيت شهيد، هناك أم فلسطينية حملت وجع الفقد وأورثت الأجيال قيمة الصمود. في كل زقاق تحت الاحتلال، هناك شابة فلسطينية تواجه الجندي المدجج بالسلاح بعزيمة لا تلين. في كل زنزانة هناك أسيرة تقاتل بأمعائها الخاوية ليبقى اسم فلسطين عنواناً للحرية. في كل ميدان هناك امرأة تصنع الحاضر وتصوغ المستقبل.

لم تكن المرأة الفلسطينية يوماً هامشيةً في تاريخنا، بل كانت في قلب القضية، شريكة في النضال، قائدة في المواجهة، صانعة للحياة في وجه الموت ومحاولات الإبادة والاقتلاع. وفي هذا اليوم رمز التضحية والعطاء الذي جسدته المرأة بدمها وسواعدها المعطاءة ، نؤكد أن معركة التحرير المتواصلة عبر عقود من الزمن لا تكتمل إلا بتحرير الارض الفلسطينية وتحرر الإنسان الفلسطيني، رجالاً ونساءً من كل أشكال الاضطهاد الوطني والاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة وكما كانت شريكة في النضال والعطاء والمقاومة ينبغي ان تكون شريكاً في القرار الوطني وعلى كل المستويات ، وستبقى المرأة الفلسطينية كما كانت دائماً… شعلة الثورة، ونبض الأرض، وعنوان العزة.

كل عام وأنتِ راية لا تنكسر، كل عام وأنتِ أقوى من القهر، كل عام وأنتِ فلسطين.



المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون فلسطين 06/03/ 2025