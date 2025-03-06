إيهود براك: معاودة الحرب على غزة مغامرة خطيرة.. والحل "الخطة العربية" مع تحسينات

وطن: يدعو رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود براك للتمسك بالخيار الدبلوماسي من أجل استعادة الرهائن، وإيجاد بديل لحركة "حماس"، بدلاً من التورط بحرب خطيرة على عدة أطراف.

وقال إيهود باراك، في مقال ينشره موقع القناة 12 العبرية، إنه قد مرّ 17 شهراً تقريباً على السابع من أكتوبر، والهدف الأكثر إلحاحاً لا يزال تحرير جميع المخطوفين فوراً، ودفعة واحدة، العشرات أحياء، مقيّدون بسلاسل على جدران الأنفاق. محذراً من أن القتلى الذين تُركوا لمصيرهم يمكن أن يتحوّلوا إلى رون أراد – ملاح الجو الإسرائيلي الذي أُسقطت طائرته في عام 1986 ووقع في الأسر في جنوب لبنان، ثم فُقد أثره.

ويقول أيضاً إن نتنياهو، في هذه الأيام، يخرق الاتفاق الذي وقّعه مع "حماس"، والمرحلة (ب) من الصفقة لم تتوقف بسبب حسابات الدولة الأمنية، ولا لأن محور فيلادلفيا هو "أساس وجودنا"، بل لأن غولدكنوب وزير الإسكان والبناء، وسموتريتش، يهددان بقاء الحكومة ومستقبل نتنياهو السياسي الخاص.

وضمن اتهاماته لـنتنياهو، يقول براك إنه يخطط لتجميد كل شيء مدة شهر، ثم يعود إلى القتال الكثيف في قطاع غزة، والهدف هو تفكيك حُكم "حماس"، كأن هذا الهدف لم يكن هو نفسه منذ 17 شهراً.

ويضيف: "يمكن لخرق الاتفاق والتهديد بالعودة إلى القتال الكثيف فوراً، وخاصة في حالة تجديد القتال، أن يكون بمثابة حُكم إعدام بحق أغلبية المخطوفين الذين ما زالوا في قيد الحياة".

ويرجّح براك أن إسرائيل تقف أمام هدفين متناقضين: الأول، تحرير جميع المخطوفين فوراً، وهو ما سيقود إلى نهاية الحرب، بحسب الاتفاق،

والثاني، تفكيك سلطة "حماس" في غزة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلّا عبر العملية العسكرية الكثيفة، بحسب نتنياهو، وهذا ما يتجهز له الجيش.

وعن الخيار الثاني يوضح براك: "هنا يكمن الخطأ الإستراتيجي الكبير الذي يجرّ نتنياهو إليه أيضاً الرئيس دونالد ترامب ومستشاره ستيف ويتكوف. الحقيقة هي أن الطريقة الوحيدة لتفكيك حُكم "حماس" كلياً تكمن في استجلاب كيان شرعي آخر ليحكم مكانها في القطاع. هذه الحقيقة معروفة منذ 7 أكتوبر، ونتنياهو أفشل كلّ محاولة لنقاشها – بما معناه اليوم التالي- لمنع سقوط حكومته".

ونوّه براك إلى أن مصر والسعودية تقترحان الدخول في المفاوضات بخطة تقوم على التالي: تشكيل لجنة توجيهية لغزة برئاسة دول اتفاقيات السلام واتفاقيات أبراهام، وضمنها السعودية، وستعمل هذه اللجنة بتكليف من الجامعة العربية، وبدعم من الولايات المتحدة، وبقرار من مجلس الأمن وتحت رعايتها، سيكون هناك سلطة تكنوقراط فلسطينية تدير الشؤون المدنية في غزة.

وطبقاً لبراك ستكون القاعدة أنه ممنوع على أيّ شخص، من بين الخمسين ألف شخص الذين سيعملون في المجال المدني البيروقراطي، سبق أن كان جزءاً من الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أو شارك في هجمات 7 أكتوبر. وسيتم تدريب قوات الأمن الفلسطينية تحت مسؤولية مصر، وبتمويل من السعودية والإمارات، ثم تدخل للعمل في القطاع بالتدريج.

ومضى في توصيته: "هكذا يُخلق واقع لا تسيطر فيه "حماس" على غزة، ولا يمكنها تهديد إسرائيل من القطاع. هذه الخطة ليست مثالية، لكن كان يجب على إسرائيل تجنيد الولايات المتحدة منذ اليوم الأول، من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة وجعلها أكثر ملاءمة. مثلاً: انسحاب إسرائيل إلى حدود المنطقة العازلة فقط، والانسحاب كلياً، فقط بعد أن تتأكد من نجاح عمل الخطة. أو على سبيل المثال، الطلب من قوات اللجنة التوجيهية الدخول إلى القطاع مدة تتراوح ما بين 9 و18 شهراً، وأكثر، وذلك لضمان عدم اندماج النواة المسلحة للذراع العسكرية لـ"حماس" سابقاً بالقوة لإحباط العملية، وهكذا دواليك".

وفي هذا السياق، يقول إنه من المهم التذكير بأن "حماس" تستطيع ضرب الجيش الإسرائيلي من الخلف على مدى سنوات، لكنها لا تستطيع فتح النار على مصر التي تسيطر على بوابة الحياة، بالنسبة إلى غزة، أو على السعوديين، أو الإماراتيين، الذين يسيطرون على الأموال لإعادة إعمار غزة، وخصوصاً أنهم يصلون برعاية الجامعة العربية، وبقرار من مجلس الأمن.

ويضيف: "أكثر من ذلك، إن خطة كهذه، مرفقة بتحسينات إجبارية، هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسمح بعودة جميع المخطوفين فوراً، وحتى قبل البدء بتطبيقها فعلياً، وهي تندمج بشكل طبيعي في طموح إدارة ترامب بشأن التطبيع مع السعودية، الذي يحتل مرتبة عالية في سلّم أولويات الإدارة".

ويقول براك، وهو في خصومة سياسية وشخصية مع نتنياهو منذ سنوات، إن رغبة نتنياهو في تجديد القتال الكثيف على طريق "النصر المطلق" على "حماس" مبالَغ فيها، لأننا كنا في القطاع مع 5-6 ألوية. دخلنا إلى جباليا 4 مرات، وثلاث مرات أُخرى إلى دير البلح، ومن غير الواضح عن أي "انتصار مطلق" يتحدثون، ويتحقق هذه المرة.

كما يقول إنه يجب التذكير بأنه: حتى بعد 3 أو 4 أشهر إضافية من القتال في القطاع، سيُقتل عدد كبير من "إرهابيي" حركة "حماس"، لكنها ستجنّد مكانهم؛ أيضاً سيُقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء، ويُدمّر مزيد من المباني؛ وسيسقط عدد غير قليل من جنود الجيش بين قتلى ومصابين؛ وستزداد الأصوات التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب؛ ولا سمح الله، ستتزعزع اتفاقيات أبراهام، ويمكن أن نرى شقوقاً في اتفاقيات السلام مع مصر والأردن. وبعد أن نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار ونسأل: لمن سننقل السلطة في القطاع كي لا تسيطر "حماس" وتهدد إسرائيل؟ لن نجد اقتراحاً أفضل من الموجود على الطاولة الآن، الشركاء في اتفاقيات أبراهام واتفاقيات السلام”.

وضمن حملته على حكومة نتنياهو، يقول براك إنها فقط وهي المنشغلة بنفسها وفقدت علاقتها بالواقع، يمكن أن تخرج إلى قتال كثيف من دون أن تستنفد أولاً، مشيراً إلى أن إمكانية التوصل إلى نتيجة أفضل، عبر المفاوضات، بدلاً من التورط باستمرار الحرب.

ويوضح أن نتنياهو، المسؤول الرئيسي عن التخلي عن المخطوفين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الذي أفشل صفقات التبادل التي كانت ممكنة وثمنها هو أننا دفنّا وسندفن المزيد، لا يملك السلطة الأخلاقية (وفي نظري، القانونية أيضاً) للتضحية بحياة المخطوفين الأحياء من أجل الخروج إلى حرب، كان الهدف الوحيد الحقيقي منها بقاء سلطته وتأجيل مساءلته بشأن مسؤوليته الشاملة عن أخطر إخفاق في تاريخ إسرائيل.

ويتابع: "هذا في الوقت الذي يوجد بديل، عبر المفاوضات أولاً، أمامنا على الطاولة، ومكشوف أمام الجميع".

ويخلص براك للقول إن نتنياهو هو الذي قال عن رئيس حكومة آخر: "إن حياة الأمة ليست مسار بقاء شخصي لرئيس الحكومة". هذه الأقوال تنطبق أيضاً عليه، وهو لن يستنتج ذلك وحده. لكن يجب أن يعرف كل مواطن، ويعرف الرئيس ترامب وطاقمه أيضاً، أن نتنياهو ليس دولة إسرائيل. إنه إنسان منتخَب قانونياً، لكنه فقد قدرته على قراءة الواقع، ويعمل استناداً إلى مصالحه، وأصبح بقاؤه السياسي على رأس سلّم أولوياته، وهو لا يقوم بدوره وواجباته كقائد، وينتهك الثقة التي مُنحت له".