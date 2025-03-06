أبو عبيدة: المقاومة التزمت بالاتفاق وقيادة الاحتلال تماطل وتتهرب منه لتحقيق مكاسب سياسية

وطن: أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة التزمت ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم محاولات الاحتلال المستمرة للمراوغة والتنصل من التزاماته.

وأوضح "أن المقاومة احترمت الاتفاق حقناً لدماء الشعب، والتزاماً بتعهدات الوسطاء من الأشقاء، مشيراً إلى أن العدو مارس التسويف والبلطجة والتنصل من التزاماته، التي تُعد حقوقاً أساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن قيادة الاحتلال تحاول التهرب من تنفيذ الاتفاق، بدافع المصلحة الحزبية لرئيس حكومته، على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الاحتلال يستمر في سياساته العدوانية في غزة ولبنان وسوريا والمنطقة بأكملها.

وأشار أبو عبيدة إلى أن العالم شاهد الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يروون شهادات مروعة عن المعاملة الوحشية التي يتعرضون لها، في مقابل الحرص الذي أبدته المقاومة على معاملة الأسرى الإسرائيليين وفقاً للقيم الإسلامية، رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم وسط الحرب الهمجية.

وأكد أن الاحتلال لن يحصل على ما عجز عن تحقيقه بالحرب عبر التهديدات والحيل، مشدداً على أن إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في المنطقة، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تصعيد ضد المدنيين الفلسطينيين قد يؤدي إلى مقتل بعض أسرى العدو.

ووجه رسالة للأمة الإسلامية، قائلاً "لن تقوم لهذه الأمة قائمة، ولن يكون لها شأن بين الأمم، حتى تطهّر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين".

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً للإبادة والتجويع ومحاولات التهجير على مرأى ومسمع العالم.