راسم عبيدات يكتب لوطن: اسرائيل وأمريكا إنجازات على أكثر من جبهة

بعيدا عن الشعار السياسي والجملة الثورية،وفي ظل قراءة موضوعية متحررة من اللغة الخشبية وشعارات الردود المزلزلة والمجلجلة العطوانية وغيرها من الكتاب والمحللين والفضائيات،نجد بأن الشركاء الأمريكان والإسرائيليين، في ظل تماهي اليمين الديني التلمودي التوراتي الصهيوني مع اليمين الإنجليكاني المسيحاي المتطرف، استطاعوا ان يحققوا انجازات على اكثر من جبهة، حيث نجحوا في شطب وتدمير وتفكيك الدولة السورية،وفرض احتلال اسرائيلي على اراضيها،عبر منطقة أمنية ومنزوعة السلاح في جنوبها تضم محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء،مع الضم لهضبة الجولان،وبلغة نتنياهو الجولان اسرائيلية والى الأبد،اسرائيل تتمدد في سوريا، ولا رفع للعقوبات الأمريكية الإقتصادية والمالية عن سوريا،بدون التطبيع مع اسرائيل ورفع علمها فوق المسجد الأموي الذي أراد الخليفة التركي ان يصلي فيه ،وسقوط سوريا كان له تداعيات كبرى على لبنان ومقاومته،حيث النظام الجديد في سوريا ،عمل على اخراج ايران وحزب الله من لبنان،وقطع امدادات الحزب العسكرية بالسيطرة على المعابر السورية – اللبنانية،وسمح بتدمير كل القدرات العسكرية والتسليحية للجيش السوري، بما في ذلك الأسلحة الإستراتيجية،وفق المخطط والدور المرسوم له،وكذلك اغلق القواعد والمقرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، على ان تتكفل الدولة اللبنانية، بمنع وصول اي مساعدات مالية او عينية ايرانية عبر المطار من أجل اعادة الإعمار وربط ذلك بنزع سلاح حزب الله،وهناك اطراف لبنانية متأمركة ومتصهينة، لا ترى المشكلة في احتلال اسرائيل للتلال الإستراتيجية اللبنانية، بل ترى المشكلة في سلاح حزب الله والمقاومة،اسرائيل نجحت في فرض معادلة ردعية جديدة في لبنان،حققت وتحقق لها، ما عجزت عنه في الجانبين الميداني والعسكري بكثير،ففي الهدنة والخرق المستمر لوقف إطلاق النار تدمر وتنسف وتجرف وتقتل وتجرح وتغتال وتتوغل دون أي ردود، لا من قبل الدولة اللبنانية ولا الجيش ولا المقاومة التي تعيد ترميم نفسها ،وتجرى مراجعة صارمة للأخطاء والإختراقات التي حصلت في داخلها تقنية وبشرية،المعادلة الإسرائيلية الجديدة،هي معركة بين حربين،طبقتها في عهد النظام السوري الراحل ،قصف متواصل لمواقع عسكرية سورية واخرى لقوى رديفة،دون اي رد من قبل الجيش السوري،وتوسعت هذه المعادلة في عهد النظام الجديد،لتكرس احتلال اراضي سورية جديدة ووضع سوريا تحت الوصاية والتقسيم على اسس مذهبية وطائفية وعرقية وأثنية.

أما في قطاع غزة،ورغم ان الفصائل الفلسطينية،قد قامت بتنظيف القطاع من المتعاونين،والذي صعب على اسرائيل،وصول اي اشارات تحذيرية عن معركة السابع من اكتوبر/2023، التي تداعياتها مستمرة ومتواصلة،فالإستقالات في المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليية لم تتوقف ،على خلفية الفشل الأمني والإستخباري في معركة السابع من اكتوبر.ونتنياهو ومعه الأمريكي،يريدون فرض ما جرى في سوريا ولبنان على قطاع غزة،بإقامة منطقة عازلة في القطاع،وبالذات في محور فلادلفيا، وان لا يكون هناك انسحاب اسرائيلي شامل ولا وقف إطلاق نار دائم،أي نقل النموذج المطبق في لبنان حالياً ، معركة بين حربين،على قطاع غزة، ولكن الخطة والمخطط والمشروع اوسع وأشمل وأخطر مما يجري في لبنان وسوريا،على جبهة قطاع غزة والضفة الغربية، فهناك مشروع طرد وتهجير،للشعب الفلسطيني،عبر عمليات " هندسة" جغرافية" و"ديمغرافية" واسعتين،ولذلك نجد ترامب ونتنياهو،يتفقان على عدم السير في عملية وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث، لأن ذلك يتعارض مع المخطط والمشروع الأمريكي- الإسرائيلي ،بالطرد والتهجير للشعب الفلسطيني، في ظل ما نشهد بأن العلاقات الدولية،أصبحت قائمة على البلطجة والشوارعية والزعرنة والقوة،بعيدة عن أي شرعية دولية وقانون دولي ،وشاهدنا ما جرى مع الرئيس الأوكراني المخبول الذي قدم ارضه وجيشه وشعبه،لخدمة المصالح الأمريكية،وعندما شعرت أمريكا بأن الهزيمة حاصلة لأوكرانيا، ولا أمل في تحقيق إنتصار، ضحت بزلينسكي واوكرانيا بثمن بخس، وشاهدنا كيف كان ترامب يلتهم زيلنسكي في البيت الأبيض على الهواء مباشرة،حتى ان ترامب التهم وجبة الغداء المخصصة لزيلنسكي بعد طرده من البيت الأبيض.

غزة أنموذج لبنان وسوريا،يريدون تطبيقه عليها، فلا اعادة اعمار في لبنان إلا بنزع سلاح المقاومة، ولا رفع عقوبات اقتصادية ومالية أمريكية على سوريا، إلا بالموافقة على الإشتراطات او ما يعرف بالإحتياجات الأمنية الإسرائيلية وشرعنة ضم الجولان،وغزة لا اعادة إعمار إلا بنزع سلاح المقاومة،واقصاءها عن المشهد في قطاع غزة،ولذلك وجدنا نتنياهو يتهرب من السير في الإتفاق بمراحله الثلاثة،وطبعاً في الساحات الثلاثة يجري شرعنة ما تقوم به اسرائيل،بشراكة وموافقة أمريكية، ولذلك تسعى أمريكا على حل مأزق نتنياهو،بالعجز عن تطبيق الإتفاق،والعجر عن العودة للحرب، بأن تشرعن له تمديد المرحلة الأولى بمرحلة انتقالية تمتد ل 42 يوماً،كما شرعنت ذلك في لبنان،ومن ثم شرعنة إحتلال خمس تلال استراتيجية لبنانية.

العودة الى القتال التي يلوح بها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش،وقطع واغلاق كل مقومات الحياة في وجه الغزيين،بقطع الماء والكهرباء وقصف مخازن المساعدات الإنسانية،واغلاق كل المعابر،الهدف منه تحقيق اهداف أمنية وعسكرية وتنازلات سياسية، عبر صياغة اتفاق جديد، فنتنياهو، تعود على التنصل من الإتفاقيات،لشعوره بأن ظهرة محمي من أمريكا،وهي تشرعن له ما يريد، فأمريكا ترسل مبعوثيها لتحقيق تلك الأهداف،في لبنان كان عاموس هوكشتين،وفي غزة ستيف ويتكوف،حيث يكلف بالضغط هلى مصر وقطر لكي تضغطان على حماس والمقاومة،للموافقة على تمديد المرحلة الأولى، ويتبارى هؤلاء في تقديم مقترحات جديدة،تقترب من الإستجابة لمطالب نتنياهو،رغم ان الواقع يقول، بأن الضغوط والتهديدات يجب ان توجه لنتنياهو وحكومته،وليس للملتزمين بالإتفاق.

رغم كل الإنجازات التي حققتها امريكا واسرائيل على اكثر من جبهة،وخاصة الجبهتين السورية واللبنانية، فواضح بان هناك حالة استعصاء على جبهة قطاع غزة،فنتنياهو لا يملك القدرة ولا التفويض الشعبي والسياسي والعسكري للعودة الى الحرب،وكذلك غير قادر على السير بالإتفاق حتى نهايته ،لأن في ذلك نهايته ونهاية مستقبله السياسي والشخصي، فالمالكون ل" عنق" قراره السياسي، سموتريتش من الداخل وبن غفير من خارج الحكومة والإئتلاف،يهددانه بتفكيك الحكومة من داخلها.