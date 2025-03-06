إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار صافا، ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت مركبات المواطنين وحطمت زجاج نوافذ بعضها ونكلت بالمواطنين.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.