إصابة شاب إثر اعتداء الاحتلال عليه في مخيم العروب شمال الخليل

وطن: أصيب شاب بكسور وجروح، اليوم الخميس، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين ونكلوا بهم بأعقاب البنادق، أثناء محاولتهم الدخول الى المخيم، للوصول الى منازلهم، ما أدى لإصابة شاب بجروح وكسور في الوجه والفكين.

وقال إن جيش الاحتلال اقتحم المخيم، وانتشر في أزقته، وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب منازل المواطنين.